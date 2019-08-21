梧棲漁港發現浮腫病死豬　海巡：是1隻死了3天的狗

▲台中梧棲漁港發現一隻身體浮腫腐爛死亡3天的犬隻。（圖／記者陳玉翻攝，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

非洲豬瘟疫情持續漫延，海巡署中部分署第三岸巡隊上午8時13分接獲民眾報案，指稱梧棲漁港北堤發現疑似豬隻屍體，立即派遣梧棲安檢所人員前往查看，其實是一隻身體明顯浮腫的犬隻，初步研判應該是由外海漂來的，死亡應該有3天了，趕緊聯繫動植物防檢疫局台中分局，實施消毒並將犬隻屍體現地掩埋。

請繼續往下閱讀...

▲防檢局消毒。

第三岸巡隊指出，發現犬隻的地點為管制區，一般人及動物無法進入，應該是從外海漂來，立即通報本隊派員處置，發現該動物屍體已有明顯腫脹有腐爛情形，死亡應該有3天，隨即封鎖現場並穿戴防疫裝具，避免民眾靠近造成可能疫情擴散。

▲圍起封鎖線。

第三岸巡隊再次呼籲：面對「非洲豬瘟」疫情，我國已提升至國安層級，鑑於本月18日行政院農業委員會動植物防檢疫局通報，菲律賓疑似發生「非洲豬瘟」疫情，本隊為阻絕豬瘟疫情於境外，持續積極實施進港船筏百分之百全面安檢的最高標準，並利用巡邏勤務加強岸際死亡豬隻查處，以確保國人生命財產安全，另民眾若於海岸發現死亡豬隻，請撥打118免付費服務專線，本隊立即派員處理。

▲將死亡的犬隻現地掩埋。

【其他新聞】



►彰化要捷運沒有設交通局 時代力量議員翻16年前舊帳打臉王惠美



►2貪警理容院插乾股50萬入袋 害彰縣警員調職大搬風