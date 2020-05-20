人生最後的一件事！新北聯合海葬淡水首航　擺渡14人：乘願歸去

▲ 新北聯合海葬首航回歸自然，最高齡先行者百歲人瑞乘願歸去。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2020年第一場海葬20日從淡水漁人碼頭出海，14位先行者與鮮花相伴，回歸大海的懷抱，其中更有一位高齡百歲的人瑞奶奶乘願歸去，創下新北市海葬先行者最高齡紀錄。



殯葬管理處長黃秀川表示，隨著殯葬習俗的改變，民眾對於環保葬法的接受度漸增，參加海葬對象不限戶籍及國籍，也不限剛往生者，原存放於納骨塔或土葬者，亦可將骨灰研磨處理後參加海葬。新北市自升格以來共有466人參加海葬，相較於升格前僅有95位，成長近5倍。

雖然新冠肺炎疫情趨緩，20日海葬過程仍採嚴謹防疫措施，不論是工作人員或參加的親友，都配合戴口罩、手部消毒、量測體溫才可進入會場，同時租用大型船艇，提供較寬敞乘坐空間及提高航行平穩度；另發放酒精濕紙巾，讓民眾搭船期間可以隨時擦拭，保持手部清潔。

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▲ 新北市第一場海葬20日從淡水漁人碼頭出海，14位先行者與鮮花相伴。



一位祖籍西藏的馬先生，為其百歲往生祖母辦理海葬，是新北市開辦海葬以來年齡最高的先行者。據家屬表示，因家族來自西藏，對身後事態度本就十分豁達，為了一圓祖母回歸自然、環遊世界的心願，便為其報名參加海葬，讓她老人家能以最溫馨、優雅的方式乘願歸去。

另外，還有一位住淡水的鄧先生，生前即期盼以海葬方式走完人生最後一程，女兒無意間得知市府聯合海葬消息後，立刻與父親分享訊息，安排身後參加海葬。今日鄧小姐將父親骨灰拋撒大海，雖有不捨，但感覺父親並未遠離家人，想他的時候，就到海邊走走、看看他。

黃秀川指出，新北市為推廣聯合海葬，服務過程中，從骨灰研磨、骨灰暫厝（自報名起至海葬當日）、追思儀式、家屬搭車及搭船、茶水點心、保險及安全等，目前均全程免費，另儀式過程中，並安排攝影師全程拍攝製成DVD，供家屬追思紀念。

殯葬處表示，目前6月份海葬場次已開放報名，家屬只要攜帶火化許可證、切結書及2位登船家屬的身分證影本，到新北市立殯儀館報名即可。相關訊息可上新北市政府民政局生命終章網站：http://www.ca.ntpc.gov.tw/查詢。

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