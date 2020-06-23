近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！農糧署援助國際友邦不中斷

▲公糧餘裕助16個友邦國。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫讓世界各國因邊境管制，導致全球糧食供需受衝擊，農糧署今（23日）表示，台灣愛心米不受疫情影響，持續提供16個國際友邦及時援助，截至109年5月底止，已供應1萬980公噸公糧白米。

農糧署表示，今年因疫情衝擊，部分國家採取人流管制與國境封閉等措施，導致全球糧食供應鏈受到影響，加上國際運輸不順暢，造成國際市場短缺，價格波動幅度大，長年經歷天災、貧窮，身處脆弱環境下的國際友邦，對於糧食的需求更是雪上加霜。

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農糧署指出，台灣公糧庫存充足，即使在疫情的嚴重威脅下，仍有能力將糧食援助最需要的國家，持續展現人道關懷精神，今年計畫將3萬6410公噸白米，透過外交部、慈濟基金會等，發送至邦交國海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼及非洲缺糧地區等16國之貧民、災民手中，幫助友邦與友好國家飢民，截至5月底止，已提供援助友邦1萬980公噸白米。

農糧署進一步表示，台灣自91年起辦理國際人道援外糧業務，在不影響國內糧食安全、不影響國際貿易秩序、無償的原則下，透過與外交部及國際非營利組織（NGOs）合作，將公糧送往因貧窮、飢餓或重大災變的國家地區，18年來不中斷，迄今已遍及非洲、中南美洲、亞洲、大洋洲等40個國家，累計提供白米共計約40萬公噸。

▲一包一包印有TaiwanCanHelp的援助白米，讓業者內心充滿感動。（圖／農糧署提供）

其中，農糧署提到，慈濟基金會自105年開始援助獅子山共和國至今，不但漸漸改變受惠對象免於擔憂下一餐食物從何尋起，更帶來一些援助的效益；當地收容所（孤兒院）及兒童之家，可將購買米飯的錢拿來買蔬菜和蛋白食物，長期節省的經費可添購接駁車接送孩子們上下學，也能夠成立新的收容所及提升設備與設施，造福更多人並提升受害兒童的生活品質。

約旦受敘利亞難民影響，糧價升高且失業率上升，難民及窮苦約旦社區因此受糧食缺乏所苦，世界展望會與TkiyetUmAli（TUA/為約旦皇室NGO）合作，於108年完成糧食發放，滿足15餘萬人9個月的糧食需求，確保難民及貧民人性的尊嚴，強化社會凝聚力和滿足受敘利亞危機影響約旦人民的基本需求。

承攬農糧署公糧加工業務業者表示，在此疫情氛圍下，對於能參與政府國際糧食援助工作與有榮焉，看到一包一包印有TaiwanCanHelp的援助白米裝進貨櫃，內心有莫名感動及喜悅，除了可以幫助最需要的人，也很開心能夠與國際友邦分享台灣米，讓台灣米發揚國際。

農糧署強調，台灣公糧除了作安全存糧與供應學校午餐食米及國內糧食救助外，也可作米製品加工及釀酒使用，近年來，台灣稻米庫存及產量充足，除了作為民生物資供給基石，在行有餘力，可持續對國際友邦援助。

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