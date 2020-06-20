農糧署結合中部5農會　在地食材推薦「中部好粽」供選購

▲▼農糧署結合中部5農會，結合在地米食、食材推薦「中部好粽」供選購。（圖／農糧署中區分署提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

端午節是臺灣傳統大節日，行政院農業委員會農糧署中區分署為讓消費者歡慶佳節時，也可品嘗到不同以往，且具創意又美味的粽子，特推薦轄內5家農會，以國產食米結合在地食材所研發的特色粽，讓端午節粽子有不一樣的選擇。

農糧署中區分署副分署長姚士源表示，中部地區農特產品豐富多樣，轄內大甲區農會、梧棲區農會、福興鄉農會、虎尾鎮農會及林內鄉農會等農會，為推廣並以在地農特產品，結合國產糯米或台稉9號米，研發多款口味特色粽，要讓消費者體會道地的臺灣味。

大甲區農會：以大甲在地好米及優質大甲芋頭，搭配香菇、菜脯等食材推出「大甲芋頭粽」、「九號健康粽」、「香菇栗子蛋黃粽」、「古早味肉粽」及「素粽」等五款端午粽。訂購資訊：04-26863990#142

梧棲區農會：以紅薏仁及黃豆國產雜糧等，創發出「鳳黃雜糧粽」也推出「古早味招牌粽」及「三寶粽」供消費選購。訂購資訊：04-26392611#187

福興鄉農會：選用在地生產的長糯米，搭配爌肉、花生、栗子、香菇等材料，推出「爌肉香菇粽」及「爌肉香菇蛋黃粽」等具傳統古早味的美味粽，也推出「傳統粽」及「筍子粽」供消費選購。訂購資訊：04-7841517



虎尾鎮農會：推出全國第一張「產銷履歷花生粽」，採用古早味焙炒方式，純手工包粽特色、用料實在，不只口感扎實，吃起來清爽不油膩，內餡充滿多層次口感。訂購資訊：05-6337962

林內鄉農會：以當地產芋頭、金鑽鳳梨等，添加花生、薏仁為輔加上蛋黃、香菇、蓮子及國產豬肉製成五穀飄香的肉粽，並名為「芋健幸福五穀肉粽」以象徵遇見幸福‧平安健康。訂購資訊：05-5892002#31

中區分署表示，各農會特色粽正受理預購熱賣中，歡迎消費者及早並多多選購，讓我們在端午節重要節日，品嚐美味特色粽時，也同時支持在地國產農產品。

歐式風情不用出國

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