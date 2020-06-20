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台南與慈濟簽定5大環保合作書　黃偉哲加碼送白米感謝資收戶

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▲台南市環保局與慈濟慈善基金會20日簽訂環保合作書，台南市長黃偉哲親自見證，並加碼贈送白米及包粽零錢包給在地的資源回收個體戶，擴及更多的民眾受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局與慈濟慈善基金會20日簽訂環保合作書，台南市長黃偉哲親自見證，並加碼贈送白米及包粽零錢包給在地的資源回收個體戶，擴及更多的民眾受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局與慈濟慈善基金會20日簽訂環保合作書，這也是全台灣第一個與慈濟簽署合作書的地方政府環保局，內容包括共同推廣環境教育、推廣減廢日、慈濟環保站納入回收地圖網、回收兌換活動及慈濟提供回收量等5大項目。

簽署儀式由環保局長謝世傑及慈濟慈善基金會熊士民副執行長共同簽署，台南市長黃偉哲親自見證，並加碼贈送白米及包粽零錢包給在地的資源回收個體戶，擴及更多的民眾受惠。

台南市長黃偉哲表示，保護環境、照顧民眾、關懷弱勢，政府責無旁貸，若再加入民間的力量，更是一大助力，非常感謝慈濟願意共同合作。黃偉哲強調，台南市目前為止的民生資源回收率53％，全國第3，希望能夠再突破，選擇慈濟做為最好的工作夥伴，發揮一加一大於二乘數效應！因為慈濟的師兄師姊，不管是在防疫，或是在濟貧扶弱，或是資源回收等工作，成績斐然，值得效法，身為文化古都的台南是，更應該做得更好。

▲台南市環保局與慈濟慈善基金會20日簽訂環保合作書，台南市長黃偉哲親自見證，並加碼贈送白米及包粽零錢包給在地的資源回收個體戶，擴及更多的民眾受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場安排由黃偉哲市長頒贈台南資心回收站認證牌，給安平、安南、仁德、麻豆、人和、新營等6處慈濟環保教育站，簡單隆重。黃偉哲感謝安平、安南、仁德、麻豆、人和、新營等6處慈濟的環保教育站加入台南資心回收站的行列，截至目前為止，全市已經有3592處回收點，作為民眾回收的管道。黃偉哲進一步表示，台南2019年10月開始，首創每月1日為台南減廢日，且在慈濟共同推廣之下，目前已有378處店家響應。

▲台南市環保局與慈濟慈善基金會20日簽訂環保合作書，台南市長黃偉哲親自見證，並加碼贈送白米及包粽零錢包給在地的資源回收個體戶，擴及更多的民眾受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲認為回收個體業者也是推動資源永續的重要推手，而且個體業者多以弱勢族群為主，特要求環保局選定端午節前夕，贈送台南在地農產品(六甲的白米)給362位個體業者，每人可拿到6公斤的白米，感謝他們一同守護環境。

代表慈濟前來簽屬合作書的熊副執行長指出，環保工作是一種信念，很高興與台南市環保局合作「五管齊下」推動環境永續工作，就慈濟而言，垃圾是資源，是黃金，更是救地球的清流，如同他身上所穿的西裝、襯衫一樣，全是寶特瓶做的，現場響起羨慕又訝異的聲音。

▲台南市環保局與慈濟慈善基金會20日簽訂環保合作書，台南市長黃偉哲親自見證，並加碼贈送白米及包粽零錢包給在地的資源回收個體戶，擴及更多的民眾受惠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，慈濟6處環保教育站，除安平環保教育站外，安南、仁德、麻豆、人和、新營等5站，預定每週辦理回收兌換活動，民眾可在活動時間拿電池、筆電、平板電腦、電腦主機或螢幕等換取衛生紙、漂白水、洗衣精等民生用品，若是拿當月重點回收物者，再加贈精美小禮物，各站辦理日期及兌換方式可至「資源回收全民動起來」網站查詢，或至「台南資心回收地圖網」查詢附近的回收點。

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