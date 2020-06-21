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金與正怒火難消！脫北者臨時「取消海飄白米」...他卻執意「空飄百萬傳單」

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▲▼脫北團體「巨泉」代表朴柾梧18日準備將海漂至北韓的白米裝進寶特瓶。（圖／路透社）

▲脫北團體「巨泉」代表朴柾梧18日準備將海漂至北韓的白米裝進寶特瓶。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

脫北公民團體「巨泉」（큰샘）代表朴柾梧（박정오，音譯）18日才率領成員在首爾江南區某公園，將白米裝至寶特瓶內，宣布將於仁川市江華郡席毛島對北韓施放傳單，沒想到在各方壓力下，於19日發表聲明，緊急宣布停止21日的活動。

綜合韓媒報導，朴柾梧大動作率領成員裝米後，引起仁川江華郡一帶居民緊張、不安，馬上聯合18個公民團體發出聲明，呼籲朴柾梧停止活動；仁川市府得知後，也先行於17日將公文透過傳真寄給巨泉，嚴格禁止對北韓施放傳單、白米等，原本此舉引起朴柾梧更加不滿，然而19日下午派市府人員親自前往首爾江南區與巨泉協商後，總算讓朴柾梧態度軟化。

朴柾梧19日發表聲明，「金正恩、金與正兄妹倆連日來的恐嚇、威脅，讓大韓民國國民深感不安，於是我決定將暫時停止本季對北韓居民施放傳單、寄白米等活動。對於正等待白米、抱持著希望的北韓獨裁政權受害者，我深感歉意。」

▲▼朴尚學2018年5月曾於京畿道坡州，對北韓空飄譴責金正恩體制之傳單。（圖／路透社）

▲朴尚學2018年5月曾於京畿道坡州，對北韓空飄譴責金正恩體制之傳單。（圖／路透社）

至於朴柾梧的胞兄、「自由北韓運動聯盟」的代表朴尚學（박상학）卻仍執意要在6月25日對北韓空飄高達100萬張的傳單；具體發放時間則是要視氣候、風向而定，可能提前、也可能延後、甚至可能因未刮風而被迫取消，「我們早在3月就已印製好100萬張傳單，計畫在今年韓戰70周年紀念日（6月25日），向北韓居民告知北韓人民軍入侵南韓，引爆韓戰的真相，因此活動不可能取消。」

朴尚學還表示，「若我們如期空飄傳單，會先透過GPS衛星定位系統確認傳單最後墜落的位置，若真的掉在北韓，會向外界告知。」

據悉，南韓統一部為平息北韓怒火，10日以違反《南北交流協立法》等控告自由北韓運動聯盟、巨泉，註銷其法人許可資格；對此，朴柾梧表達強烈不滿，才會計劃21日的活動。

►不顧金與正反對！脫北者強行「施放傳單+白米」解救災胞...先裝瓶準備

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