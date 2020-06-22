南投知名溪頭景點「米堤飯店」　榮獲「五星級」觀光飯店認證

▲南投縣溪頭米堤飯店，榮獲五星級觀光飯店認證。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投溪頭米堤大飯店不受疫情影響，逆勢翻轉拿到5星級觀光飯店認證，成為南投第3家5星級觀光飯店。22日於飯店舉辦揭牌儀式，副縣長陳正昇、立委許淑華都到場參與，肯定溪頭米堤的努力，必能提升南投鹿谷地區的飯店服務水準與整體發展。

新冠肺炎防疫期間，飯店不景氣，業者關門歇業、員工放無薪假，甚至傳出倒閉消息，溪頭米堤飯店逆勢翻轉，不但獲得交通部五星級飯店標章，更成為南投第三家五星級飯店，米堤大飯店集團總經理李麗裕向觀光客喊話，溪頭水質好、空氣清新，適合觀光養生，他對南投觀光充滿信心。

副縣長陳正昇表示，溪頭有台灣小瑞士之稱，擁有好山、好水、好空氣，溪頭米堤願意落腳在此，擁有地利之便，雖然從草創初期至今近30年共歷經3次災難，但在李總經理及全體員工的努力經營下，愈挫愈勇，更於今年榮獲5星級肯定，可說是實至名歸也是南投之光，相信必能帶動鹿谷地區整體的觀光發展與旅館服務水準。

溪頭米堤大飯店周邊森林、竹海環抱，還有山泉水游泳池、豐沛的負離子，天然環境優越，加上近年不斷改善軟硬體設施，提升服務品質，今年榮獲交通部觀光局評選為「五星級觀光度假飯店」，也是全國海拔最高的國際觀光旅館。

李總經理指出，溪頭米堤大飯店海拔標高1250公尺，夏日正午依然涼爽怡人，去年就被評選為中部及離島地區「最美麗的飯店」第1名，日前又獲評選為五星級飯店，與日月潭的涵碧樓、雲品溫泉酒店鼎足而立，堪稱是南投的驕傲。

李麗裕也談到溪頭米堤的3大優勢，他指出，溪頭是全國聞名的避暑勝地，米堤有全台唯一的山泉水游泳池，還有瀰漫百萬單位的負離子，而最與眾不同之處，就是使用歐洲原裝進口家具；近來，總統套房重新裝潢，其中擺設的骨董珍藏和家具，就移置到飯店內新設的美術館，讓更多人欣賞傳統精湛手工與藝術之美。

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