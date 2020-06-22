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南投縣觀光產業聯盟協會新舊理事長交接　林明溱盼：帶領業者走出疫情影響

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▲▼南投縣觀光產業聯盟協會，舉行新舊任理事長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣觀光產業聯盟協會，舉行新舊任理事長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣觀光產業聯盟協會「新舊任理事長、理監事交接暨理監事就職典禮」22日中午在南投市南島餐廳舉行，在縣長林明溱見證下，卸任理事長林志穎，將重責大任交接給新任理事長魏振宇，林縣長感謝林理事長3年來為南投縣觀光產業的付出，期盼在魏理事長整合下，帶領觀光業者走出疫情影響，讓南投觀光越來越好。

南投縣觀光產業聯盟協會由縣內觀光、旅宿、美食等19個協會所組成，過去擔任理事長的李吉田、林志穎以及現任理事長魏振宇，都是南投縣觀光發展的重要推手。

▲▼南投縣觀光產業聯盟協會，舉行新舊任理事長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣觀光產業聯盟協會，舉行新舊任理事長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

典禮中，林縣長頒發南投縣觀光產業聯盟協會第8屆理事長當選證書予魏振宇，接著兩人一同贈送林志穎「嘉惠永銘」匾額，感謝其付出。縣府觀光處長陳志賢則代表頒發聘書給各理監事。

縣長林明溱表示，林理事長過去擔任妖怪村總經理，對南投觀光產業非常用心，魏理事長則是妮娜巧克力夢想城堡董事長，堪稱觀光產業的龍頭，相信有他帶領觀光產業聯盟，將有許多不同的巧思，吸引更多觀光客到南投旅遊，進而行銷在地旅遊、農特產品，活絡南投的經濟發展。

林志穎說，擔任理事長3年來，每年出國舉辦多次旅展宣傳南投觀光，六月份疫情解封，希望大家團結互助，在這波旅遊復甦的景氣中搶得先機。

魏隨手拍都是美照振宇表示，將秉持觀光產業聯盟的理念，集中在地資源繼續努力，持續提升南投觀光價值。

隨手拍都是美照

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