台16線「路窄」影響七彩吊橋交通　林明溱：爭取經費改善

▲南投雙龍瀑布七彩吊橋啟用，吸引大批觀光人潮車潮，縣長林明溱在縣府會議指示，與公路總局協調儘速拓寬改善危險路段。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱22日主持縣務會議時，針對通往信義鄉雙龍村七彩吊橋的主要道路，台16線延線多處道路狹窄，及多彎路段會車困難等問題，指示工務處向公路總局第二區工程處爭取改善，提升行車安全，助益區域觀光發展。

縣長林明溱表示，雙龍瀑布七彩吊橋20日正式開幕啟用，入園人數達1500人，含當天到雙龍村旅遊人數合計也有3000人規模，人潮相當可觀，但經台21線轉台16線行經民和村、地利村的沿線道路，多彎且路幅狹窄，視線不良，平時就有會車困難情形。

園區開放後車輛大增，如不予以拓寬，改善現有交通瓶頸，恐有安全之虞，因此縣府積極爭取公路總局第二區工程處針對台16線彎道及路窄路段進行拓寬改善。

公路總局擬規劃採高架橋方案來改善，經費須達7億元以上，預算額度相當龐大，恐一時難以籌措。為使台16線危險瓶頸路段早日獲得改善，且能降低改善經費規模，縣府建議採利用現有道路，結合懸臂工法來進行改善，該工法縣府於仁愛鄉投70線施作改善道路狹窄問題，效果相當好。

縣府將儘速邀請二工處一同會勘，如研議可行，即可儘快改善台16線交通，如二工處需要協助，縣府也樂見該處補助經費，由縣府幫忙設計發包拓寬危險路段。

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