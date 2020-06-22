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哪裡涼快！哪裡去！　「清境清涼一下」風起飛羊活動開幕

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▲▼南投熱門避署景點，「清境農場2020清境一夏風起飛羊」活動登場。（圖／南投政府提供，下同）

▲南投熱門避暑景點，「清境農場2020清境一夏風起飛羊」活動登場。（圖／南投政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投仁愛鄉清境農場年度盛事「2020清境一夏－風起飛羊」系列活動盛大登場，農場特別搭上振興風潮列車，不論是農委會推出250元之農業旅遊抵用券及交通部觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」，皆可在青青草原門票、特產賣店及國民賓館住宿消費使用，另外推出現場購買清境農場農特產品滿6000元，送國民賓館平日雙人住宿券的優惠方案。

清境一夏開幕式活動，在青青草原觀山牧區舉行，由退輔會主委馮世寬、清境農場場長董文玉主持，在國立臺灣交響樂團管樂隊動人的演奏及歌王殷正洋宏亮的歌聲中正式揭開序幕，縣府觀光處長陳志賢、仁愛鄉代理鄉長王源鍾、鄉民代表會副主席蕭傳吉都到場共襄盛舉。

▲▼南投熱門避署景點，「清境農場2020清境一夏風起飛羊」活動登場。（圖／南投政府提供，下同）

▲▼南投熱門避署景點，「清境農場2020清境一夏風起飛羊」活動登場。（圖／南投政府提供，下同）

「2020清境一夏－風起飛羊」暑期主題活動，以特製黑面、白面及黑白相間的3種Q版羊為主題，運用稻草等天然材料以擬真彩繪的方式裝置「飛羊」藝術，在藍天綠地的環境陪襯下，搭配各種彩虹風車裝置，彷彿吹走了夏季的酷熱，也為遊客帶來滿滿的幸福感。

除監天白雲及綠草皮美景，以及各項表演活動，今年也新引進新朋友，來自澳洲的薩福克羊與斯洛伐尼亞的利比扎馬。進行綿羊秀及精彩的馬術表演。

董場長指出，暑假期間除了精彩的羊咩咩脫衣秀及馬術秀外，28日起，每隔週六日也有夢幻泡泡表演活動，大型的七彩泡泡迎風舞動，不僅為藍天、綠地與白雲增添色彩，更為大家創造繽紛的農場回憶；另外，每週三、六開團的「一日牧羊人體驗活動」，也帶大家認識牧羊人的工作，感受全國獨一無二的牧羊人生活。

陳處長表示，炎炎夏日，最適合國人的旅遊行程就是埔里、日月潭、清境以及合歡山暗空公園觀星，縣府整合雙龍瀑布七彩吊橋、清境高空觀景步道、瑞龍瀑布園區，即日起推出山林悠遊套票，歡迎大家上網購票，到南投來一趟慢活旅遊。

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