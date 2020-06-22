2個月爆發12起！IS組織蓄意攻擊阿富汗醫護人員...恐觸犯戰爭罪

▲阿富汗數名槍手闖入醫院，扔手榴彈再瘋狂掃射造成24人死亡，包括2名新生兒。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒至今，聯合國21日公佈調查報告，阿富汗在疫期間，發生多起有心人士針對醫護人員和醫療機構「惡意攻擊」。聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）表示，從3月11日到5月23日，已發生12起蓄意暴力的事件。

根據《美聯社》報導，在這12起事件當中，有8起是塔利班（Taliban）的叛亂分子所為，有3起是阿富汗安全部隊襲擊。上（5）月在喀布爾（Kabul）一間醫院婦產科病房，是目前最嚴重駭人的恐怖攻擊，至少造成24名母親、新生兒、醫護人員死亡，至今還尚未找到元凶。美國表示，「這一次的攻擊，可能是IS組織阿富汗的分支，且該組織正在與塔利班和喀布爾合作」。

▲喀布爾當地一間醫院婦產科病房遭恐怖攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國秘書長阿富汗特別代表里昂（Deborah Lyons）表示，在保護阿富汗的每一個生命，需要採取緊急人道主義對策的時候，「塔利班和阿富汗國家安全部隊都進行了蓄意的暴力行為，破壞了醫療保健行動，採取這些行動沒有任何的藉口，應該要把人民的安全和福祉擺在第一順位。」

阿富汗目前有28,833人確診感染新冠肺炎、581人死亡，但國際救援組織認為，阿富汗因為醫療資源不足，缺乏疫情檢測的能力，「當地感染疫情的人數可能比官方公佈的還要多。」

塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）否認聯合國的報告，「我們認為這些指控和報告並不確實，塔利班並沒有武裝份子去襲擊醫院。」聯合國在報告中也強調，「針對醫護人員及相關醫療場所、設備進行蓄意暴力的行為，是違反國際人道法（International Humanitarian Law），可能同時觸犯戰爭罪（War Crimes）。」