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聯合國批中國趁疫情加強審查　譴責美國種族歧視

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▲▼ 紐約聯合國總部。（圖／路透）

▲ 紐約聯合國總部。（圖／路透）

文／中央社日內瓦3日綜合外電報導

聯合國人權事務負責人今天警告，中國和其他亞洲國家利用這波冠狀病毒危機，作為鉗制民眾自由表達及加強審查的藉口，此外也呼籲美國拿出實際行動來處理美國的不平等問題。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）透過聲明示警，表示多國在疫情期間加強審查，對於批評政府因應措施的民眾任意逮捕和拘留，這些人甚至只是分享資訊或發表對於疫情的看法而已。

聲明寫道：「孟加拉、柬埔寨、中國、印度、印尼、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、菲律賓、斯里蘭卡、泰國和越南都傳出民眾因為表達不滿，或據稱透過報刊和社群媒體散布不實訊息而遭到逮捕的情事。」

巴舍萊對限制有害的不實訊息以保護公共衛生，或限制任何對少數族群煽動仇恨的必要性表達認同，但她主張即便如此，也不該造成有意或無意的言論審查。

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

▲抗議群眾舉著印有佛洛伊德照片的牌子。（圖／路透，下同）

此外，根據路透社報導，她也呼籲美國領導階層「明確譴責種族歧視問題」，並拿出具體行動來處理美國境內的不平等現象。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前遭白人警察壓頸致死，示威民眾連日來持續上街抗議洩憤。

巴舍萊在聲明中提到，可靠報告指出，美國執法人動用彈藥、催淚瓦斯、橡膠子彈及胡椒彈等「不必要且不成比例的武力」；抗議民眾應該和平表達訴求，因為暴力和搶劫「並不能解決警察暴行和根深蒂固的歧視問題」。

她說，雙方造成的任何死傷都需要接受獨立調查。

▲▼佛洛伊德之死／北卡羅來納州示威現場。（圖／路透）

巴舍萊也提到美國在這波抗議行動期間至少傳出200起新聞從業人員遭攻擊事件，對「新聞工作者遭受前所未有的攻擊」表達譴責。她呼籲美國各層級機關都要確保這些新聞工作者能在「免受攻擊或鎮壓」的情況下放心工作。

她表示，如果美國想要向前邁進，全美數百座城市爆發抗議所抱怨的關鍵問題，必須被聽見並妥善處理。

巴舍萊在聲明中表示：「要求終結殺害手無寸鐵非裔美國人的聲音，必須被聽見。」

「要求終結警察暴力的聲音，必須被聽見。要求終結破壞美國社會特有的結構性種族歧視的聲音，必須被聽見。」

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