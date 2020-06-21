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蔡正元喜相迎黃健庭　引用聖經故事喻「迷路的兒子回家了」

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▲▼國民黨文傳會「選舉奧步出現了！」記者會 蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨籍前台東縣長黃健庭被提名監察院副院長人事案破局，引發藍綠政治危機，而黃健庭已於20日婉謝總統府提名。對此，國民黨前副秘書長蔡正元引用聖經故事比喻，「迷路的兒子回家了」。

黃健庭人事案一波三折，消息剛出時，國民黨先是祭出黨紀停權處分，而民進黨內部也不滿提名黃健庭，之後黃健庭則表示，若沒有得到國民的的祝福，將退出監察院副院長提名，而國民黨則回應，這是個人決定，沒有祝不祝福的問題。

最終，黃健庭在20日透過臉書直播表示，「我在這裡正式婉謝總統的提名。我對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底。」

對此，蔡正元於臉書有感而發「心田就是福田」，等到我們迷失了，我們才會開始了解自己，並引用聖經故事表示，「迷路的兒子回家了，把那上好的袍子快拿來給他穿，把戒指戴在他指頭上，把鞋穿在他腳上。」

蔡正元說，黃健庭婉謝出任監察院副院長，去時互道祝福，揮揮衣袖記憶留心田，回時歡喜相迎 ，不沾雲彩，恩義栽福田。

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