江啟臣怒批民進黨提黃健庭「虛情假意」：不如直接提出廢監察院

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前台東縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發藍綠抨擊，提名案急踩煞車，黃健庭最終於20日婉謝提名。國民黨主席江啟臣21日痛批民進黨，虛情假意的朝野合作，缺乏尊重的提名程序，不但折損了被提名人的名聲，更是污衊監察院的地位，也將政黨合作的可能推得更遠。

江啟臣痛批，缺乏高度的提名方式，遑論政黨合作，蔡英文提名過程前後反覆，完全無法理解提名標準何在？凸顯出民進黨對於監察院的不尊重，更突顯出對於被提名人的消費心態。

江啟臣表示，監察院長提名陳菊的消息一出，就先引發各方爭議。TVBS民調顯示，近四成的民眾則認為陳菊不適合擔任監察院長。「為了掩護陳菊，民進黨遲遲不公佈完整的提名名單，用各種方式操作輿論風向。」

江啟臣說，前晚媒體傳出提名黃健庭縣長，引發民進黨黨內反彈後，蔡英文總統不進行黨內溝通協調，直接以停止召開提名記者會的方式粗暴處理，對於所有被提名人的輕視，放任黨內同志攻擊，將自己應該背書保證的被提名人，當成政治炸彈，荒腔走板，態度輕率。民進黨更對外透過媒體宣稱，提名黃健庭是為了政黨合作，令人費解。

江啟臣強調，監察院本來就是超脫黨派的獨立機關，民進黨自提政黨色彩濃厚、執政時期弊案不斷的人選，就已經是自毀監察院格局，在沒有經過政黨溝通的方式，在朝野對立氛圍強烈的現實下，直接提名在野黨的人選，卻宣稱是政黨合作，毫無脈絡可循。

江啟臣更批評，虛情假意的朝野合作，缺乏尊重的提名程序，不但折損了被提名人的名聲，更是污衊監察院的地位，也將政黨合作的可能推得更遠。

江啟臣認為，蔡英文缺乏高度的提名方式，污辱監委提名人，污衊監察院的地位，民進黨還不如直接提出廢除監察院，還更顯得表裡一致。

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