黃健庭兩句話有玄機？　游盈隆：若屬實代誌大條了

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前台東縣長黃健庭獲提名監察院副院長，引發朝野反彈聲浪，他20日表示正式婉謝總統的提名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析黃健庭兩句話，並直言，「如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了」。

游盈隆21日在臉書表示，看了黃健庭宣佈退出監察院副院長提名的相關訊息，其中有兩句特別值得注意，一、「我也向總統報告過我的案件，相關人士告訴我，這些都不是問題」，二、「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」。

游盈隆指出，黃健庭若真的當面向總統蔡英文報告有案在身，而蔡英文其幕僚還說「這些都不是問題」，這不是醜聞，什麼是醜聞？另外，黃健庭明示，提名是用來當擋箭牌，誰的擋箭牌？究竟是誰？似乎也呼之欲出了，如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了。

游盈隆再指，黃健庭講這些話，就好像丟2顆汽油彈，火是燒到總統府了，「但他似乎一點自我反省都沒有，一點自我懺悔也沒有，他自己有案在身，堂堂當過縣長的人，見事不明，不知避嫌，沒有在第一時間婉拒魔鬼的誘惑，見獵心喜，上鉤了才發現不對，要逃已經來不及了。自己誤判形勢，害人害己，能不悔過嗎？這種都是別人錯，自己都沒錯的態度，恰當嗎？」