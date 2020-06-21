　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃健庭兩句話有玄機？　游盈隆：若屬實代誌大條了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

前台東縣長黃健庭獲提名監察院副院長，引發朝野反彈聲浪，他20日表示正式婉謝總統的提名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析黃健庭兩句話，並直言，「如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了」。

游盈隆21日在臉書表示，看了黃健庭宣佈退出監察院副院長提名的相關訊息，其中有兩句特別值得注意，一、「我也向總統報告過我的案件，相關人士告訴我，這些都不是問題」，二、「以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」。

游盈隆指出，黃健庭若真的當面向總統蔡英文報告有案在身，而蔡英文其幕僚還說「這些都不是問題」，這不是醜聞，什麼是醜聞？另外，黃健庭明示，提名是用來當擋箭牌，誰的擋箭牌？究竟是誰？似乎也呼之欲出了，如果黃健庭所講屬實，那代誌就大條了。

游盈隆再指，黃健庭講這些話，就好像丟2顆汽油彈，火是燒到總統府了，「但他似乎一點自我反省都沒有，一點自我懺悔也沒有，他自己有案在身，堂堂當過縣長的人，見事不明，不知避嫌，沒有在第一時間婉拒魔鬼的誘惑，見獵心喜，上鉤了才發現不對，要逃已經來不及了。自己誤判形勢，害人害己，能不悔過嗎？這種都是別人錯，自己都沒錯的態度，恰當嗎？」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／半年第14度擾台！共軍今再闖我空域　空軍警告驅離
嘉義人潮塞爆看日環食「初虧」　現場驚呼：天狗開吃了！
熊熊火大「韓國人掛電話不說掰掰」登韓網！掀500樓討論：神奇
LIVE／「上帝的金戒指」日環食降臨台灣！初虧到復圓全記錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／半年第14度擾台！共軍今再闖我空域　空軍警告驅離

黃健庭兩句話有玄機？　游盈隆：若屬實代誌大條了

國民黨兩岸新論述　蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

徐國勇赴台東與新住民過端午　聯手繫五彩繩為台灣祈福　

柯文哲笑虧陳佩琪：帶她出來臉書就可以少寫一點了

LIVE／蔡英文正面迎戰　30位國內外高中生提問

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

獨／邁邁暖男同框男神吳怡農　年輕無敵有壓力？陳其邁說話了：Err...6字回應

監委提名風波　李彥秀批「噁心」：民進黨既要鬥爭又假清高

陳其邁再唱《紅豆》還是很緊張　求合照人龍「2分鐘才走得完」

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

快訊／半年第14度擾台！共軍今再闖我空域　空軍警告驅離

黃健庭兩句話有玄機？　游盈隆：若屬實代誌大條了

國民黨兩岸新論述　蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

徐國勇赴台東與新住民過端午　聯手繫五彩繩為台灣祈福　

柯文哲笑虧陳佩琪：帶她出來臉書就可以少寫一點了

LIVE／蔡英文正面迎戰　30位國內外高中生提問

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

獨／邁邁暖男同框男神吳怡農　年輕無敵有壓力？陳其邁說話了：Err...6字回應

監委提名風波　李彥秀批「噁心」：民進黨既要鬥爭又假清高

陳其邁再唱《紅豆》還是很緊張　求合照人龍「2分鐘才走得完」

Jessi親自做「FAKE平口露肚裝」　穿上身直率坦承：我胸部就假的！

中職／先發土投難維持好表現　洪總點出養成關鍵

劉品言白眼酸婆婆「又胖又笨」！　網看傻…下秒留言全歪樓：可以去婆媳版了

女護理師「拿下面罩透氣」慘被扣薪　網友聲援驚見便服照…根本真人版巨乳娜美！

美國派對音樂中斷「12聲槍響連發」9人中彈！　上百人逃竄四散

避暑勝地「清境佛羅倫斯山莊」一晚下殺2288元　絕美歐式風情超好拍

《媽媽咪呀！》還要拍第3集！製片：本來就是「三部曲」計畫

快訊／半年第14度擾台！共軍今再闖我空域　空軍警告驅離

炎炎夏日跟著阿中部長迺菜市　台電台南區處和您漫步吃美食！

全台最早！澎湖吉貝國小14點48分日環食「初虧」　2萬網友線上嗨翻：誰偷咬太陽

高雄情侶房內「肉搏」直播！　激戰液體亂潑...竟是為了韓國瑜

政治熱門新聞

被長官帶出場？「俏秘書」IG內容曝：荒謬的一天

高雄市長補選　一柱擎天姐領表了

快訊／「過去冤枉被掀開」 陳伸賢退出監委提名：已將婉拒聲明送給總統府

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

韓國瑜遭罷免！他仍留任高船董座　黃文益怒喊：快換人

幕後／蔡英文提名黃健庭炸鍋關鍵曝光　還原共商過程

補充兵睡夢中暴斃　軍方出面回應了！

快訊／陳伸賢退出監委提名　總統府回應了！

任內新北副市長陳伸賢退出監委提名　朱立倫回應了

朱立倫喊話黨中央與黃健庭保持好互動

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000

罷王連署站遭施壓？桃市府回應了

被國民黨嗆黃健庭案　民進黨回應了

傳馬、吳拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面