黃健庭爭議衝擊陳其邁選情？　林俊憲：絕對影響支持者熱情

▲民進黨中常會徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前行政院副院長陳其邁辭職後，積極投入高雄市長補選，國民黨至今人選尚未定案。對此，民進黨立委林俊憲除了點出陳其邁所面臨的最大危機，也直言「民進黨現在因黃健庭這件事，絕對會影響支持者熱情」。

林俊憲19日在政論節目《新聞面對面》指出，民進黨這補選會非常艱難，最大危機就是大家覺得陳其邁穩贏，如此一來，誰還會在補選當日很辛苦去投票？到時候民進黨在動員上，要讓高雄在地人出門投票，就會有困難，通常補選投票率低，尤其在這麼懸殊的一種看好度，而國民黨現在也沒看好度，因為根本沒候選人。

至於總統蔡英文提名黃健庭出任監察院副院長，林俊憲直言，民進黨現在因黃健庭這件事，絕對會影響支持者熱情，尤其青年返鄉投票，恐怕不會再出現，「陳其邁還好他有一個特質，就是因為他失敗過，這是很重要一個資產，所以其實陳其邁選得很認真」。

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