北京疫情鮭魚中槍　日式料理店嘆：業績降9成乾脆關門

▲北京近日疫情被認為與鮭魚有關，導致日式料理店業績重傷。（圖／取自免費圖庫Flickr）

記者陳政錄／綜合報導

大陸北京近日新冠肺炎疫情在爆發，「三文魚（鮭魚）」更被千夫所指，有日式料理店業者感嘆，原本陸續復工後，業績已經回到了疫情前的8成左右，不料「一朝回到解放前」，每日單店營業額從1萬多元（人民幣，下同），跌到1000多元，降幅相當明顯，有些店鋪索性直接關門。

陸媒《中國新聞網》等報導探訪位於北京市豐台區，以新發地市場附近為主的連鎖迴轉壽司店、日式料理店等，發現業者不只將鮭魚的牌子撤掉，不少店面也從原本的門庭若市，變成門可羅雀、暫停營業。

▲北京各大超市將鮭魚產品下架。（圖／記者任以芳攝）

報導在豐台區隨機選擇15家日式料理店，進行電話諮詢，其中僅有4家表示正常營業，6家回覆暫停營業，另有5家已經無法聯繫上。

至於所有還在營業的日式料理店中，均暫時停止供應鮭魚生魚片、鮭魚相關品項，菜單甚至改以熟食為主，或是限定打包、外賣，禁止內用。許多店家表示，員工均已做完新冠病毒核酸檢測，鮭魚等食材多已丟棄、封存。

業者坦言，暫停營業的原因，主要是貨源問題，因為進貨管道都沒有了，且就算有新鮮的貨品，也不敢賣，還不確定何時才能恢復正常，「更何況重新營業後，客人也不一定敢來吃。」

另位連鎖品牌創始人說，「我們本來恢復得差不多了，北京疫情一反彈，營業額直接掉了80%。這一次反彈，真的是雪上加霜了。」有業者門市營業額原先一天1萬多元，但自13日以後，驟跌到1000元左右，降幅高達9成，不少員工已經放假回家。

北京市疫情自11日爆發後，新發地批發市場董事長張玉璽曾指出，相關部門抽檢時從切割進口鮭魚的覘板上，檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。

隨後，北京各大市場紛紛將鮭魚等海產下架封存，其他省分陸續跟進，甚至日式料理店、超市也下架鮭魚產品，還出現許多餐廳澄清，自己原本販售的「鮭魚生魚片」，其實是使用國產鱒魚的亂象。

不過，中國疾控中心應急中心副主任施國慶曾在16日記者會上表示，「目前還沒有證據來表明三文魚（鮭魚）是新冠病毒的宿主或者中間宿主。」陸媒報導稱，此說法可能讓鮭魚「脫罪」成功，重新上架或許指日可待。

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