家人不捨他染疫亡！進醫院偷走遺體「秒開車狂奔」　警察無奈全城大追屍

▲印度一名男子染疫死亡後，家人從醫院偷走屍體。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，印度一名男子染疫後於17日在醫院過世，他的家人為了將他運回家鄉安葬，偷偷從醫院偷出了屍體。警察為了追回屍體派出大量警力，全城追屍，最後終於攔截住那家人的車，並在午夜後將屍體葬在墓地。

據《印度斯坦時報》報導，印度一名男子因感染新冠肺炎於17日去世，家人從醫院偷出了他的屍體，想要把他帶回家鄉，也就是位於北方邦的城市莫拉達巴德（Moradabad）安葬。

按照規定，為防止疫情進一步蔓延，新冠患者的屍體應就近火化掩埋，當地公墓已接到通知做好準備，開通了運送新冠肺炎死者的專門通道，但該名男子的屍體卻並未抵達墳場，這個消息讓新德里中央區官員大為緊張。

最後在警方進行全城大搜索之後，終於將這家人運送屍體的車輛攔截住，並在午夜後將屍體葬在墓地。截至印度當地時間20日為止，累計39萬5048人確診，其中1萬2948人死亡。

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