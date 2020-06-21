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快訊／北京百事可樂工廠爆8例群聚確診　緊急停產停業

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▲▼ 百事可樂砸下重金在超級盃打廣告 。（圖／達志影像／美聯社）

▲百事食品中國工廠爆發8例確診。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

北京市今天下午召開第128場疫情防控發布會，會上北京疾控中心副主任龐星火通報，某食品公司出現8例新冠肺炎確診病例，其中2人曾到新發地市場採購後，百事公司代表樊志敏證實此一消息，並表示公司已啟動應急預案，立刻採取停產停業、產品封存、環境消毒殺菌、人員隔離等措施。

目前，北京百事公司已將87名密切接觸者全數隔離，涉事大興區孫村鄉磁魏路分廠工廠內外初步取樣為陰性。

▲▼百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏。（圖／取自北京日報）

▲百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏。（圖／取自北京日報）

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏在記者會上表示，公司磁魏路分廠於6月15日時，出現首例確診病例，當日早上8時，工廠立即停止生產，做全廠消毒殺菌，封閉所有庫存，禁止外運。

她說，員工於15日全數進行居家隔離後，16日，大興區疾控中心對工廠內外進行消毒和塗抹取樣，結果均呈陰性；6月20日，轉運員工480人到官方集中隔離點隔離，上述480人核酸檢測結果皆為陰性，並已追查到確診者密切接觸者87人，全部落實管理措施。

按照龐星火通報內容，截至6月20日24時，大興區孫村鄉「某食品」公司共發現8例確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購，綜合流行病學調查情況，考慮為一起與新發地市場相關聯的聚集性疫情。

▲▼北京市21日下午召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，由北京疾控中心副主任龐星火發表報告。（圖／取自新華視頻、澎湃新聞直播）

▲北京市21日下午召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，由北京疾控中心副主任龐星火發表報告。（圖／取自新華視頻、澎湃新聞直播）

百事公司於1981年，在深圳興建百事可樂罐瓶工廠，開始正式投資中國，於北京市朝陽區設有百事(中國)投資有限公司北京分公司辦公室，另於北京市大興區青雲店鎮楊各莊村、磁魏路1號兩地設有百事食品(中國)有限公司北京分廠。

值得注意的是，2011年百事旗下全資子公司FEB，與頂新國際集團旗下的康師傅達成戰略合作協議，將百事在中國的24家裝瓶廠間接持有的72%的股權，全部轉讓給康師傅控股，以換取其在康師傅飲品（康師傅在中國的飲料業務的控股公司）的9.5%直接權益，此舉等於是將百事公司在中國的飲料業務，交由康師傅營運。

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