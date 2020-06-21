10天227人確診！　北京：大學生9月難返校、中高考方案待規劃

▲北京近日再度爆發疫情，多所中小學停課。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京近日爆發第二波疫情，10天累計已227人確診新型冠狀病毒肺炎，多與新發地市場有關。對此，北京市官員在下午召開的第128場防控發布會上，坦言9月份開學之前，大學生們再次返回校園的「可能性已經很小了」，且受此影響，學生的中高考因應方案也正在規劃，預計6月底發布。

北京市政府發言人徐和建表示，各方要高度重視學校防疫工作，在中高考前關鍵時期，建議考生和家長加強自我防護，盡量少去人群密集地方。

▲北京在各社區、路口對人員進行檢疫。（圖／記者任以芳攝）

北京市疾控中心副主任龐星火通報，6月20日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例22例，其中男性11例、女性11例，年齡平均42歲，最小1歲7個月、最大86歲，北京戶籍10例，外省戶籍12例，豐台區10例、大興區8例、海淀區3例、通州區1例，臨床分型輕型3例、普通型19例。目前，官方已完成17例確診病例調查，有 5例正在調查中。

在此之下，北京教委新聞發言人李奕坦言，因為大學內有教室、食堂、圖書館、體育館、餐廳、餐館、超市、校醫院還有家屬區等，還有高密度居住的宿舍、公共浴池、公共衛生間，防疫管理難度大。因此，在9月份開學之前，在徹底完成環境監測和消殺之前，同學們再次返校的可能性已經很小了。

他補充，對於暑假期間中小學生的中高考規劃，目前已經完成考生、考試地點不同情況等方案的起草和落實，內容正在推演和細化，計劃在6月底進行發布。

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