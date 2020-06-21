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避免「鮭魚之亂」重演　中國暫停向美國泰森公司進口禽肉

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▲▼雞肉,生肉,白肉,肉塊,生食材。（圖／翻攝自pixabay）

▲中國海關總署21日宣布，暫停向美國泰森公司進口註冊號為P5842的禽肉。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

為避免北京「鮭魚之亂」重演，中國大陸海關總署21日公告，暫停向美國泰森（Tyson）進口註冊號為P5842的禽肉企業產品，理由是該公司近日證實，工廠員工發生新冠肺炎聚集性感染。

海關總署公告表示，自6月21日起暫停美國泰森（Tyson）公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸華。公告稱，美國泰森（Tyson）公司已經證實，近日發生員工新冠肺炎聚集性感染。

▲▼北京新發地市場。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

▲北京近日從新發地市場再爆疫情，且進口鮭魚在爆發初期成為眾矢之的。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

同時，大陸海關總署也已更新《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，暫停來自該企業的產品進口。對於已到港或即將到港的來自上述企業的產品，海關部門將全部予以暫扣。

據了解，近日北京從新發地市場再次爆發疫情，10天累計227人確診，回溯疫情初期，新發地批發市場董事長張玉璽曾指出，相關部門抽檢時從切割進口鮭魚的砧板上，檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。

之後，進口鮭魚一時之間在大陸成為眾矢之的，各界擔憂鮭魚可能是在進口前，就遭到產地確診的工人汙染，以致大陸各地超市、餐廳接連下架生鮮鮭魚產品。

不過，中國疾控中心應急中心副主任施國慶曾在16日記者會上表示，「目前還沒有證據來表明三文魚（鮭魚）是新冠病毒的宿主或者中間宿主。」官方訊息也曾指稱，鮭魚在進口時並未受到汙染，應為進入市場後，在食材運送、處理過程中才被帶病毒者汙染，也就是說，現在還無法認定，進口鮭魚就是造成北京疫情再次爆發的元兇。

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