宜蘭男不爽被笑…拔刀插頸殺人！他「刀卡手肘」血流一地慘死　目擊者嚇傻

▲宜蘭一名男子不滿友人竟持水果刀痛下殺手。（資料圖／記者游芳男攝）

記者戴若涵／宜蘭報導

宜蘭市津梅一路2月5日發生一起血案！一名陳姓男子酒後與林姓男子發生爭執，林男一怒之下抄起酒瓶猛砸陳男臉部，頓時見血，陳男吞不下這口氣，2小時後竟持刀朝林男猛刺一刀，導致對方血流不止，送醫後仍宣告不治。宜蘭地方法院審理後，依殺人罪判陳男有期徒刑12年，可上訴。

判決指出，陳男與林男都是遊民，皆住在宜蘭一處空地旁，2月5日下午3、4時許，2人與其他友人在一處涼亭一同飲酒，林男突然手持酒瓶毆打陳男臉部，導致陳男滿臉是血，被緊急送醫治療，事後自行離開醫院，走路返回空地。

陳男認為林男是在嘲笑他，愈想愈生氣，竟從棉被中拔出水果刀，朝林男的頸部猛砍，由於出手力道非常大，陳男伸手阻擋，手臂當場被水果刀刺穿，再刺入頸部，而刀身就卡在林男手肘內。陳男見林男大量出血，轉身就逃離現場，並將刀柄丟到附近的大圳內湮滅證據。

林男忍痛步行近100公尺到附近求助，但因失血過多，體力不支倒地。目擊者表示，見到林男全身是血，「一路流到我家門口才倒地」。警方獲報到場，趕緊將他送醫搶救，但人仍因出血性休克，於當日晚間7時45分左右宣告不治。

陳男到案後坦承犯行，宜蘭地方法院勘驗相關事證後，依殺人罪將他判處有期徒刑12年，全案仍可上訴。

▲陳男遭判刑12年。（資料圖／記者游芳男翻攝）

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