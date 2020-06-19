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宜蘭男跌倒創傷…送醫救護車被撞翻！　他傷勢加重變「血胸」進加護病房

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記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市縣民大道2段726巷十字路口處，19日上午9時許發生救護車被撞翻車禍，車上原是跌倒創傷的簡姓老翁，被送醫時是右小腿右前臂擦傷，但至19日傍晚經陽大附醫急診檢查岀有血胸等狀況，已轉送加護病房照護中。這起2車共4傷車禍，警釐清肇事原因中。

▲▼宜蘭壯圍救護車遭轎車撞翻車禍中，隨車的呂姓救護員腦出血重傷，經開刀碎骨取出目前觀察中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭簡姓老翁跌倒創傷，19日上午救護車送醫卻被撞翻，他傷勢加深在傍晚成血胸進加護病房觀察中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭壯圍救護車遭轎車撞翻車禍中，隨車的呂姓救護員腦出血重傷，經開刀碎骨取出目前觀察中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

19日上午，宜蘭壯圍消防分隊張姓消防員開救護車載30多歲呂姓救護員，到壯圍鄉新南路載送在家中跌倒創傷的70多歲簡姓老翁送醫，簡男女兒同車陪同。上午9時23分，救護車行直行縣民大道經縣民大道2段726巷十字路口處，遭25歲游姓女駕駛的白色自小客車撞擊車右後側，救護車被猛烈撞擊後車側翻時，車頂又猛撞電桿，整個車頂快沒了。

這起車禍中，呂姓救護員創傷性腦出血、顱骨骨折、耳漏等，下午經開刀手術將碎骨取出，術後生命徵象穩定。而車禍發生時，車上原是跌倒創傷的簡姓老翁，被送醫時是右小腿右前臂擦傷，但至19日傍晚傷勢再深，經陽大附醫急診檢查岀有血胸等狀況，已轉送加護病房照護中。

車禍中另2名傷者，是簡男女兒額頭撕裂傷、鼻梁瘀青、右小腿擦傷；而說沒有聽到救護車聲音，一出路口就撞上救護車的自小客游姓女駕駛是上唇裂傷。

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