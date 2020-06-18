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偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！「愛的足跡」遍全台…他見照片崩潰

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▲▼愛,唇印,愛心,偷吃,出軌,男人,西裝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻偷吃小17歲男同事，被丈夫抓包（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名人夫發現妻子出軌小17歲的同事，2人還幾乎玩遍全台灣，又在IG上PO出牽手等親密照，不僅如此，他也曾親眼目擊妻子與小王共赴養生館幽會，雙方為此還爆發激烈口角，他詳列種種決定提告。法院日前判人妻與小王應連帶賠償人夫15萬元，可上訴。

人夫表示，自己與妻子都在一間光電公司任職，他擔任製造部副理，妻子則是組長。小王明知妻子是有家室的人，竟還發展出婚外情，他更在公司停車場見到小王買早餐給妻子，妻子則是在全家出門逛街時，買後背包給小王，試圖不讓他發現，他見公司群組內小王的大頭貼察覺，妻子與小王不僅有同款白布鞋，小王還背著妻子買的同款背包。

除此之外，妻子月經來的時候，人夫在家中冰箱發現紅豆湯，保鮮盒上還貼著小標籤，上頭標註小王的英文名字；2019年4月初，妻子向他說要外出泡腳，出門一個多鐘頭都沒回家，他決定到養生會館找人，孰料，卻目擊妻子與小王一起在會館內，雙方爆發激烈口角。

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲人夫指控，妻子與小王會在公司隱密樓梯間內聊天，還到多地出遊。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

人夫指控，公司同事間也傳聞小王時常利用工作當藉口，長時間逗留與妻子聊天，或幫忙處理公事，又經常利用休息時間躲在公司隱密樓梯間內聊天，被其他人撞見還硬擋逃生門，其他同事都知道2人談起了相差17歲的姊弟戀。另外，妻子與小王還一起上摩鐵、逛桃園IKEA、義大，出遊陽明山擎天崗、通霄神社、烏來山區、鹿港龍山寺、外埔忘憂谷、阿里山國家森林公園、宜蘭夏初民宿等地，又在IG上PO出牽手、擁抱、搭肩等親密照，讓他痛苦不已，決定提告求償300萬元。

對此，人妻辯稱，她跟小王在同一間公司上班，平常也有公事上往來，基於同事情誼，偶爾幫忙買早餐、紅豆湯，只是互助的表現，丈夫怎麼能僅憑一張照片就說小王的後背包是她買的，而且這背包款式很常見，白布鞋也是知名流行品牌的經典款，怎麼能說是情侶鞋，且雙方感情早已不睦，先前曾談妥要離婚，但丈夫後來不知道為何突然後悔了。

小王則稱，人妻與人夫2018年起早就衝突頻起，已無夫妻間應有的互敬互愛可言，並已多次談及離婚並有共識，只是因為人夫突然反悔沒有去登記而已，2人婚姻名存實亡，另外，雙方曾針對人妻與小王到店開房間發生性行為，分別簽下協議書以200萬、50萬元和解，如今人夫又提告，顯然不合理。

新竹地方法院勘驗各項事證後，不採信人妻與小王的說詞，判2人應連帶賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。

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