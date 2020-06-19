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先砍133刀再斬首！　冷血魔殘殺17歲少年：要把頭當保齡球玩

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記者吳孟臻／綜合報導

英國男子瓊斯（Christopher Clark Jones）在2005年於澳洲殺害當時17歲雪帕德（Morgan Shepherd），砍下被害人的頭後，冷血當作保齡球和手偶玩弄，遭判無期徒刑。瓊斯服刑滿15年，本月初假釋出獄，15日遭驅逐出境、遣送回英國。

殺人犯瓊斯來自英國泰恩賽德（Tyneside），小時候跟隨家人移民澳洲。2005年的時候，瓊斯和父母與還是嬰兒的女兒同住。

2005年3月29日案發當天，瓊斯與朋友魯根（James Patrick Roughan）和雪帕德一起喝酒，不久後起了爭執，吵架演變成打架，瓊斯失去理智衝進廚房拿起刀子，往雪帕德狠狠刺去，再把刀子交給魯根，後者也刺了雪帕德好幾刀。

雪帕德身上有133處傷口，頭顱更被整顆砍下。兇殺案發生後，警方收到小道消息，在淺墳區找到雪帕德的軀幹，於附近的樹樁上找到頭顱。

兩人起初都不承認謀殺魯根，但有證人表示，案發後的幾天，曾聽到兩人炫耀殺人的豐功偉業，魯根割下雪帕德的頭，瓊斯在一旁幫忙；更聽到兩人說，要把雪帕德的頭當作保齡球和手偶來玩。

檢警調查完成後，法官判處瓊斯和魯根無期徒刑。瓊斯失去取得澳洲公民身分的機會，在出獄前被澳洲政府取消簽證，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）氣憤地表示，澳洲容不下殺害本國公民的外國人。

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