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狀況有好轉！宜蘭救護車翻車頂沒了　「腦出血重傷」救護員碎骨手術取出

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▲▼宜蘭壯圍救護車遭轎車撞翻車禍中，隨車的呂姓救護員腦出血重傷，經開刀碎骨取出目前觀察中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市縣民大道2段726巷十字路口處，19日上午9時許發生4傷車禍！車上共4人的救護車，在救護送醫過程中，遭一輛自小客側撞，救護車翻覆時又撞電桿，車頂幾乎沒了，而車上呂姓救護員創傷性腦出血、顱骨骨折、耳漏等傷勢較重，下午經開刀手術將碎骨取出，術後生命徵象穩定。車禍中另輕傷3人，無生命危，警釐清肇事原因中。

19日上午9時許，宜蘭壯圍消防分隊張姓消防員開救護車載30多歲呂姓救護員，到壯圍鄉新南路載送在家中跌倒的70多歲簡姓男子送醫，並由簡男女兒陪同到陽大醫院就醫。

▲▼宜蘭壯圍救護車遭轎車撞翻車禍中，隨車的呂姓救護員腦出血重傷，經開刀碎骨取出目前觀察中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭壯圍救護車遭轎車撞翻車禍中，隨車的呂姓救護員腦出血重傷，經開刀碎骨取出目前觀察中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

上午9時23分，救護車行直行縣民大道經縣民大道2段726巷十字路口處，車側遭25歲游姓女駕駛的白色自小客車撞擊救護車右後側，救護車被猛烈撞擊後車側翻時，車頂又猛撞電桿，整個車頂快沒了。這起車禍造成呂姓救護員創傷性腦出血、顱骨骨折、耳漏等傷勢較重，在陽大醫院開刀治療中。

宜蘭消防局表示，壯圍分隊呂姓救護員，當時坐於救護車後座，因車禍造成頭部外傷，被送陽大醫院腦部斷層檢查結果，腦部內有破裂碎骨，經陽大醫院醫師評估需進行手術，手術後對病患傷勢復原較有幫助，因消防局在車禍後第一時間已通知呂男家屬，經家屬同意手術將碎骨取出，呂男術後生命徵象穩定，家屬表示感謝各方關心及協助，而宜蘭縣林縣長姿妙也已指示全力照護傷者，並協助家屬處理後續相關醫療事宜。

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