台南妹只穿內褲裸睡！胸前遇襲：以為是男友…清醒見「陌生男躺旁邊」尖叫爆哭

▲台南妹裸睡遭襲胸以為是男友，起床見陌生男崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子阿義（化名）向另名男子阿宏（化名）借用住處一樓放東西，沒想到他竟趁著對方上班時，潛入房間猥褻阿宏同居女友小君（化名），只穿內褲裸睡的小君原以為是男友因此沒有多加反抗，沒想到醒來卻見到一名陌生男子躺在床上，瞬間尖叫爆哭打給男友，事後報警處理。日前法院判決出爐！

檢方調查，阿義2017年10月底起向阿宏借用住處一樓擺放生財工具，阿宏則與女友小君同居。孰料，2019年5月28日阿義趁阿宏出門上班時，偷偷潛入阿宏的房間，見到小君全裸只穿內褲在睡覺，竟爬上床揉捏小君的胸部。

小君原以為是男友因此沒有反抗，睡醒後才發現竟然是阿義躺在一旁，頓時崩潰大哭尖叫並奪門而出，打電話給男友哭訴，「阿義想強姦我」。阿宏得知消息後，迅速趕回家，但小君因深感羞憤，身心極度受創，只好在男友的陪同下前往身心科診所就醫，直說「有陌生人闖入自己房間，差點被性侵，房間有鎖，不知道對方怎麼進入，對方睡在自己旁邊，還以為是男友」。

台南地方法院勘驗各項事證後，依乘機猥褻罪判阿義有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

影／產女裝袋成嬰屍！女大生轉身「回教室考試」…同學見腿上血跡嚇傻 她回：MC來



南投6歲童幫阿嬤採番茄…被搬運車「壓破頭顱」亡！爸心痛親手挖墳 媽哭紅眼



偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！「愛的足跡」遍全台…他見照片崩潰