宜蘭救護車被撞翻...車頂掀開整個沒了　救護員腦出血重傷緊急開刀

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市縣民大道2段726巷十字路口處，19日上午9時許發生4傷車禍！車上共4人的救護車，在送醫過程中遭一輛自小客側撞，救護車翻覆時又撞電桿，車頂幾乎沒了，而車上呂姓救護員創傷性腦出血、顱骨骨折、耳漏等傷勢較重，開刀治療中，其他受傷3人傷勢較輕，無生命危，而詳細的車禍原因，仍有待調查釐清。

▲▼宜蘭一輛救護車遭轎車猛撞後，車翻倒車頂沒了，其中救護員傷重開刀中。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

19日上午9時許，宜蘭壯圍消防分隊張姓消防員開救護車載30多歲呂姓救護員，到壯圍鄉新南路載送在家中跌倒的70多歲簡姓男子送醫，並由簡男女兒陪同到陽大醫院就醫。

上午9時23分，救護車行直行縣民大道經縣民大道2段726巷十字路口處，車側遭25歲游姓女駕駛的白色自小客車撞擊救護車右後側，救護車被猛烈撞擊後車側翻時，車頂又猛撞電桿，整個車頂快沒了。

這起車禍造成呂姓救護員創傷性腦出血、顱骨骨折、耳漏等傷勢較重，在陽大醫院開刀治療中。另送醫的3人中，簡男右小腿右前臂擦傷；簡男女兒額頭撕裂傷、鼻梁瘀青、右小腿擦傷；而說沒有聽到救護車聲音，一出路口就撞上救護車的自小客游姓女駕駛是上唇裂傷。

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