全國成功防疫　副總統賴清德要大家安心旅遊

▲▼副總統賴清德19日在宜蘭出席「阮義忠台灣故事館」落成儀式，並要大家安心旅遊。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

副總統賴清德19日在宜蘭出席「阮義忠台灣故事館」落成儀式，賴清德強調，全國成功防疫後，政府推安心旅遊，他首站選擇宜蘭，也歡迎大家到宜蘭旅遊。對於監察院副院長人選、高雄市長補選等提問，賴清德均不以回應。

宜蘭市公所修建的「阮義忠台灣故事館」新館區19日舉行落成儀式，並展出的「洪瑞麟《我的畫就是礦工日記》＆阮義忠《地底的光》」礦工主題展覽，展出台灣重要畫家洪瑞麟在樸質筆觸中散發張力的礦工繪畫，還有阮義忠在1977到1980年所記錄的台灣礦業黃昏年代的礦工照片，賴清德與市長江聰淵皆為礦工之子，賴清德參觀時說特別有感，也提及小時候目睹礦工們辛苦。

賴清德也指出，全國成功抗疫後，政府推安心旅遊，他首站就到宜蘭，而「阮義忠台灣故事館」位居宜蘭市文化迴廊的交接點，從宜蘭火車站、丟丟噹森林公園、紅磚屋、童話公園、幾米廣場、幸福轉運站至宜蘭人故事館及「宜蘭縣政府舊員工宿舍群」，再連結到中山公園新護城河、宜蘭美術館，形成一條文創迴廊，串聯站前創意空間遊憩圈及形成蘭城歷史廊道的生活網。

另宜蘭市文化迴廊的區域中原本就有文學家黃春明老師和插畫家幾米等國際級的大師作品，如今再加入回鄉的阮義忠老師攝影作品，讓此區更添藝文氣息豐富性，期望大家來欣賞到大師級的作品，活絡文化、觀光產業。

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