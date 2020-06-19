產女裝袋成嬰屍！女大生轉身「回教室期末考」…同學見腿上血跡嚇傻　她回：MC來

▲高雄某科大18日下午驚見棄嬰。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄某科大18日下午2時20分左右，一名清潔工正在打掃女廁時，驚見一名被塑膠袋包覆的棄嬰，隨即報警處理，並依循線上只到施用AED，但棄嬰到院前就已呼吸心跳，送醫搶救無效死亡。警方循線發現，孩子生母為一名女大生。據了解，她產女後還返回教室考期末考，因身體虛弱被送醫觀察。

回顧事發經過，孩子的生母疑似是一名大一女學生，她下午突然腹部劇痛前往廁所，卻意外產下目測已滿足月的小女嬰，獨自將臍帶剪掉，疑因一時慌亂、擔心被人發現，她竟拿出塑膠袋將女嬰包起，接著離開女廁。

校方清潔工當天下午2時20分左右，進入學校女廁時見到塑膠袋，察覺不對勁，孰料，打開竟見到裏頭裝有一名女嬰，隨即通報校方並報警處理，同時跟隨線上指導做CPR，並施用AED要救回小小生命，但送醫搶救後，女嬰仍不幸宣告不治。

校方調閱附近監視器畫面後循線找到該名女大生，經詢問家長、導師、同學等人後發現，竟無人知曉她懷孕一事。校方指出，女大生平時上課認真，無缺曠課紀錄，生完小孩後，還返回教室繼續完成期末考，面對同學詢問腿上血跡，僅淡淡回應，「我MC來」。

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