「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看心累！家長罵爆：答案對了也不給分

▲43-28的減法題，讓媽媽好抓狂！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

就怕孩子趕不上進度，不少家長會幫忙溫習功課，豈料連大人都霧煞煞！一名媽咪驚呼，孩子作業有一題「43-28」的減法，她輕鬆得到15的答案，但學校卻要使用建構式數學的解法。文章貼出後，底下家長也心累喊話，「白眼直接翻到外太空了！」

一名媽媽在臉書《爆廢公社》分享一題減法數學算法「43-28」，若以大家所熟悉的直立式解法，透過對齊與借位，輕輕鬆鬆就可得到15的答案。

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然而孩子所學的「建構式數學」，卻讓原PO一看大傻眼，首先把43跟28，拆解成可十進位的組合，就是「10、10、10、10、3」與「10、10、8」，接著前者扣掉2個10，第3個10則減8，因此得到2，最後把剩下加總「2+10+3=15」才終於完成！

明明是一道簡單的數學題，如今多拐好幾個彎，讓原PO直呼「心累！」照片曝光後，底下網友紛紛也搖頭回應，「現在的數學真的很恐怖」、「這樣家長回家想教孩子寫作業都有困難欸」、「真的很累，現在的教法都跟我們以前學的不一樣」、「脫褲子放屁式數學」。

不少家長抱怨，「不止數學算式變複雜，一堆國字也改了唸法...媽媽白眼直接翻到外太空了」、「覺得累+1，還不能畫10直接扣，要一個一個畫出來」、「所以都不能再像以前一樣，孩子的作業回家後有不懂的父母能自己教～因為就算答案對了，過程不對也無法給分數。因為我的小妹是83年次的，在她小學開始的課業，老師就一再強調也提醒我們不要自己教，因為數學的算數方式、版本跟以前我們唸書時的完全不一樣了，有問題的做記號到學校問老師，不然教了我們以前學的，孩子會搞混，就算答案對了也不會有分數」。

▲網友罵聲連連！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



事實上，建構式數學早在1989年就被提出，美國數學教師委員會強調，能幫助孩子「概念性思考與問題解決」，追求的不是答案本身，而是著重解題過程。此外，委員會表示，使用此建構式解法的學生，表現不輸給傳統式教學的學生，且從問題解決的測試中，前者表現更加突出。