　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看心累！家長罵爆：答案對了也不給分

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼43-28數學題（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲43-28的減法題，讓媽媽好抓狂！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

就怕孩子趕不上進度，不少家長會幫忙溫習功課，豈料連大人都霧煞煞！一名媽咪驚呼，孩子作業有一題「43-28」的減法，她輕鬆得到15的答案，但學校卻要使用建構式數學的解法。文章貼出後，底下家長也心累喊話，「白眼直接翻到外太空了！」

一名媽媽在臉書《爆廢公社》分享一題減法數學算法「43-28」，若以大家所熟悉的直立式解法，透過對齊與借位，輕輕鬆鬆就可得到15的答案。

請繼續往下閱讀...

然而孩子所學的「建構式數學」，卻讓原PO一看大傻眼，首先把43跟28，拆解成可十進位的組合，就是「10、10、10、10、3」與「10、10、8」，接著前者扣掉2個10，第3個10則減8，因此得到2，最後把剩下加總「2+10+3=15」才終於完成！

明明是一道簡單的數學題，如今多拐好幾個彎，讓原PO直呼「心累！」照片曝光後，底下網友紛紛也搖頭回應，「現在的數學真的很恐怖」、「這樣家長回家想教孩子寫作業都有困難欸」、「真的很累，現在的教法都跟我們以前學的不一樣」、「脫褲子放屁式數學」。

不少家長抱怨，「不止數學算式變複雜，一堆國字也改了唸法...媽媽白眼直接翻到外太空了」、「覺得累+1，還不能畫10直接扣，要一個一個畫出來」、「所以都不能再像以前一樣，孩子的作業回家後有不懂的父母能自己教～因為就算答案對了，過程不對也無法給分數。因為我的小妹是83年次的，在她小學開始的課業，老師就一再強調也提醒我們不要自己教，因為數學的算數方式、版本跟以前我們唸書時的完全不一樣了，有問題的做記號到學校問老師，不然教了我們以前學的，孩子會搞混，就算答案對了也不會有分數」。

▲▼43-28數學題（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網友罵聲連連！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

事實上，建構式數學早在1989年就被提出，美國數學教師委員會強調，能幫助孩子「概念性思考與問題解決」，追求的不是答案本身，而是著重解題過程。此外，委員會表示，使用此建構式解法的學生，表現不輸給傳統式教學的學生，且從問題解決的測試中，前者表現更加突出。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／祝釩剛認3度染毒！向法官求情「媽病重」：希望別關　下場
2歲蔡桃貴不吃飯…二伯下令罰站！兒哭討抱「她第一反應」被推爆
北市加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000　回饋10
反骨下架黑人影片！　忍4天委屈回擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋼鐵部長的床都是「文件」在睡！陳時中私下超暖「手寫卡片」送防疫團隊

T點這樣用Part15／T點8月31日到期　快來換限量全家咖啡

中衛口罩超難搶！她「在這」買到秒殺款驚喜炸　2包入手：沒事多逛就對了

罹患腦瘤情緒不佳！男子「坐臥軌道」間⋯遭火車撞上死亡

「新渡戶歪白蟻」顎彈動超快！　興大：每秒狂飆132公尺比高鐵還快

振興三倍券不找零有解了！寧夏夜市推「50元美食券」可找零

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看心累！家長罵爆：答案對了也不給分

醫護出國禁令6/30期滿「不再延長」　回國居家檢疫14天+PCR陰性才可返工

出遊注意！一張表看端午連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日延至10時

端午立蛋步步升　台南永康中心端午徵才提供近300職缺

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

鋼鐵部長的床都是「文件」在睡！陳時中私下超暖「手寫卡片」送防疫團隊

T點這樣用Part15／T點8月31日到期　快來換限量全家咖啡

中衛口罩超難搶！她「在這」買到秒殺款驚喜炸　2包入手：沒事多逛就對了

罹患腦瘤情緒不佳！男子「坐臥軌道」間⋯遭火車撞上死亡

「新渡戶歪白蟻」顎彈動超快！　興大：每秒狂飆132公尺比高鐵還快

振興三倍券不找零有解了！寧夏夜市推「50元美食券」可找零

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看心累！家長罵爆：答案對了也不給分

醫護出國禁令6/30期滿「不再延長」　回國居家檢疫14天+PCR陰性才可返工

出遊注意！一張表看端午連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日延至10時

端午立蛋步步升　台南永康中心端午徵才提供近300職缺

林心如、許瑋甯、楊謹華破門驚喜現身！　鄭元暢「被整了」慶生直播：完全被嚇到

撞擊影像曝！「不要怕往前開」小刀架脖劫未鎖門女駕駛　國中生遭逆向撞飛2層樓高

鋼鐵部長的床都是「文件」在睡！陳時中私下超暖「手寫卡片」送防疫團隊

黃健庭任命案惹議　柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

丫頭重現14年前經典《123木頭人》：我～很天真！　全場尖叫拍手「她笑吐3字」

減緩黑斑燒起種族爭議！嬌生宣布停售特定美白產品　全球大牌受檢視

隨時自帶濾鏡！韓妞最愛「光圈霜」用途多　這招夏季超實用

T點這樣用Part15／T點8月31日到期　快來換限量全家咖啡

中衛口罩超難搶！她「在這」買到秒殺款驚喜炸　2包入手：沒事多逛就對了

全國率先試辦　消防栓測試回歸自來水公司共同保障市民安全

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

男月薪50K以下不配擁有愛情　鄉民：很合理啊

白宮記者張經義：美第2波疫情「不好說」

日月潭用鱸鰻防治外來種魚群

熱2周強降雨訊號出現！颱風爆發期曝

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

她嗆：男生月入沒50K「不配有愛情」

全台第7所！淡江大學宣布「廢除二一制」

賺到30天雞排珍奶　網揭恐怖下場

日環食後天登場！天氣超好

超商補班日小確幸！咖啡2杯88元

陌生好友傳謎片！老弟「邊看邊DIY」悲劇了

8縣市高溫警示　滯留鋒徘徊「今明2區有雨」

儲蓄險利息=銀行3倍　人妻被推：7月停賣

更多熱門

相關新聞

北京直擊 家長接學生像逃難

北京直擊 家長接學生像逃難

北京疫情來襲！今（17日）確定宣佈全面停課，讓很多家長、學生措手不及。《ETtoday新聞雲》記者實際直擊位於東城區的高中，一大早校門口停滿家長車輛，都是來接高三住校的孩子，情況太突然，不少學生在校門口整理課本、行李，現場相當混亂。家長向記者表示，「昨天晚上十一點多臨時接到學校通知，緊急停課，讀高三女兒也很無奈，才剛復學又得回家。」

滙豐銀調查：逾4成家長會給小孩零用錢

滙豐銀調查：逾4成家長會給小孩零用錢

小六女交友遇變態狼　家長泣：快被逼瘋

小六女交友遇變態狼　家長泣：快被逼瘋

民宿訂「溜滑梯球池房」被霸占扯爆

民宿訂「溜滑梯球池房」被霸占扯爆

稻江無預警停辦！家長下跪痛哭陳情

稻江無預警停辦！家長下跪痛哭陳情

關鍵字：

減法算法數學題家長建構式數學

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

8500萬夢幻限量法拉利台北現蹤！驚見天王級人物坐車上

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面