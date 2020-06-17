北京直擊／深夜急令「停止上課」　家長一早奔校園...帶學生「逃離宿舍」

▲北京宣布全面停課，家長今早急忙接孩子、搬行李。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京疫情來襲！今（17日）確定宣佈全面停課，讓很多家長、學生措手不及。《ETtoday新聞雲》記者實際直擊位於東城區的高中，一大早校門口停滿家長車輛，都是來接高三住校的孩子，情況太突然，不少學生在校門口整理課本、行李，現場相當混亂。家長向記者表示，「昨天晚上十一點多臨時接到學校通知，緊急停課，讀高三女兒也很無奈，才剛復學又得回家。」

▼家長扛行李箱、大塑膠袋來接孩子裝行李。（圖／記者任以芳攝）

目前，北京市確診病例已經破百，已經進入戰時機制。好不容易才剛復課的各級學校陸續被臨時通知，全面停課。《ETtoday新聞雲》記者直擊北京一所高中，校門口十分混亂，將近上百名等待的孩子的家長，在學校周邊等待，因為要搬行李回家，馬路邊停滿不少轎車，交通十分擁擠。

▼北京停課太臨時，孩子們蹲在校門口整理課本行李。（圖／記者任以芳攝）

▲學生出動大麻袋、塑膠袋，把所有東西裝回家。（圖／記者任以芳攝）

許多高三生因為住得遠，又想專心考大學選擇住校，前陣子才把所有行李搬回學校，打算好好衝刺，復課不到半個月又被通知回家。很多孩子都措手不及，隨便收收行李，把所有課本、講義搬到校門口整理。校門口大包小包，都是行李箱、手提袋，還有學生出動大麻袋、塑膠袋，把所有東西裝回家。一名住東城區家長向記者表示，「昨晚十一點多接到學校通知，學校停課，雖然孩子讀的高中沒有確診病例，回家也比住校安心。」

▼等待學生家長，一旁都是高三課本講義。（圖／記者任以芳攝）

▲車子後行李箱塞滿學生課本。（圖／記者任以芳攝）

後續怎麼彌補上課？北京市教育單位實行網課制度，讓學生補進度。一名王姓家長接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，「從年初爆發疫情至今，已經高三的孩子讀書一波三折，很擔心今年考不好，無法上重點大學。」就算上網課，還是沒有在教室來的踏實。至於回家後，規定家長學生要健康管理，每日報告監測體溫、身體狀況，以及與學生居住的家庭成員的身體狀況，包括確診情況、疑似情況和密切接觸。