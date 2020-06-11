稻江學生家長下跪痛哭訴「我的孩子怎麼辦？」 要教育部助原校畢業

▲稻江學生家長下跪痛哭訴「我的孩子怎麼辦？」（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

稻江管理學院近日無預警宣佈將停辦，引起稻江上千名的學生大規模恐慌，學生組成「稻江學生自救會」，今（11日）集結超過30名師生頭綁黃色絲帶、高舉抗議布條到教育部前陳抗，要求校方要讓學生能「原校畢業」，並高喊，「保障受教權、駁回停辦」、「解散董事會、接管稻江」，要求教育部官員出面面對。

稻江學生指出，自救會經歷了6月2日在校門口集會陳情、4日北上召開記者會，屢屢抗議學校違法私自宣佈停辦、逼退學生的不正情事。但至今只見主管機關教育部隔空表示，將「嚴審」稻江停辦案，卻沒有明確立場立刻「駁回」，使稻江學生極度不安；而明明稻江仍有校產達9億以上，毫無無預警退場的理由，此一動作顯然是為了改辦其他事業的不正利益，教育部也無因應。

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▲▼稻江科技暨管理學院學生北上群集教育部，要求駁回停辦、接管稻江、保障受教權。（圖／記者屠惠剛攝）

學生強調，站出來不是為了自己，也是為了全體學生，「既然學校要公開招生，就該保證能讓學生就讀至畢業，不然政府不要核准招生」、「原校畢業是所有學生的基本權利，輔導轉學該是自願而不能強迫」、「董事會無心辦學，教育部就該出面接管，才能保障師生權益」，學生也將在校內發起的聯署書印出，要求政府正視學生的心聲。

也有學生表示，他們已備妥帳篷，表示倘若教育部對稻江的「違法私自停辦」沒有採取具體動作，繼續只用「將嚴審」等說詞敷衍，他們將決定夜宿在教育部外，直到有具體明確的回應。

▲有學生表示，已備妥帳篷，若教育部對稻江的「違法私自停辦」沒有採取具體動作，他們將夜宿在教育部。（圖／記者崔至雲攝）

也有學生家長為學生發聲，稻江上一任校長用心辦學，和良好的教學環境、師資，因此吸引了很多優秀的學生進入稻江就讀，但現在稻江無預警停辦，造成學生恐慌，「請問教育部你是幫凶還是主謀呢？教育部是保障學生的受教權， 還是保障學校董事會的利益？」、「我的孩子怎麼辦？」

▲教育部高教司副司長梁學政出面接陳情。（圖／記者崔至雲攝）

教育部高教司副司長梁學政出面接陳情並表示，稻江自行申請停辦，教育部將依法進行准駁；學校於教育部准駁前仍須正常辦學，不得片面宣稱將於109年7月31日停辦；另外，也因接獲多起陳情，認學校所報停辦計畫尚有疑慮，將於明（12日）至稻江，與全體教職員工及各班級班代座談，檢核停辦計畫內容；為維護教職員工生權益，教育部業要求稻江董事會須將學校可用資金及設校基金優先照顧教職員工生，否則將依「私立學校法」第25條規定，解散董事會。

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