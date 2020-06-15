惡狼網路獵童…甜交小六女友「老公親一個」！無助家長泣訴：快被逼瘋

圖、文／鏡週刊

國內出現戀童惡狼！一名38歲的李姓男子，透過交友軟體誘姦年僅11歲的女童樂樂（化名），甚至趁樂樂父母不在家，侵門踏戶與她發生性關係，就連樂樂父母發現後報警，惡狼仍不斷糾纏，還把她帶到醫院的廁所、住家頂樓及樓梯間發生多次性行為。樂樂的父母既憤怒又無奈，痛批台灣的司法存在空窗期，呼籲檢警盡快逮捕惡狼，別讓他們生活在恐懼中。

6月5日，桃園地檢署檢察官，針對一起國小女童遭性侵案召開偵查庭，傳喚女童母親說明，她指控一名38歲、有戀童癖的李姓男子，誘姦她11歲的女兒樂樂，因李男是透過網路「獵童」，檢警正擴大追查是否還有其他的女童受害。

樂樂的媽媽無奈地說：「我們報案之後，他還一直試圖要找樂樂，甚至用臉書加樂樂好友，並公告他們在交往，造成樂樂更大的心理壓力，導致樂樂出現自殘的行為。」

即便如此，李男依舊在樂樂的住家以及學校附近徘徊。樂樂的爸媽告訴本刊，這段期間至少打了7、8通電話向警方求助，不過警方總是說他們也沒辦法，必須按照程序走，甚至反問李男有沒有做出傷害人的行為？若是沒有，他們也無法處置，這些話聽在樂樂家人耳裡相當難受，認為是推託之詞。樂樂的爸媽說：「那個男的就是不怕，我們報警之後還是一直來，感覺就是要把我們逼瘋。」

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