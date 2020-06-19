批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！





▲民進黨立委王美惠。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

監察院副院長人選傳出由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任，結果遭到國民黨火速停權，也被眾多民進黨人士批評其背景。對此，民進黨立委王美惠強調，黃健庭擔任監察院副院長只有「荒謬」兩字可以形容，這職務不是只有民進黨可以當，但讓弊案纏身的人擔任的話，將成為台灣政壇的一則大笑話。

「我反對提名前台東縣長黃健庭擔任監察院副院長。」王美惠19日在臉書上表示，這次傳出可能提名黃健庭擔任監察院副院長，她認為只有「荒謬」兩個字能夠形容。

王美惠說，黃健庭過去在擔任立委時，曾涉及向退輔會遊說藥品採購換取藥商政治獻金，被判5個月有期徒刑，這種弊案纏身的人擔任監察院副院長，將成為台灣政壇的一則大笑話。

王美惠強調，監察院副院長不是只有民進黨的人能夠擔任，但仍要秉持選賢與能，並符合社會期待，社會上一定有更多卓越人才可以尋求，大可不必提名一位爭議人士。

最後，王美惠強調，民進黨是個會反省，並持續進步的政黨，希望高層能夠重新考慮黃健庭的提名，不過如果很不幸地被提名進立法院，她將會對提名案投下反對票。

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