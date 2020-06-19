「國民黨大韓黑」參選高市長補選　曾嗆韓國瑜遲到「正常人都看不下去」

▲國民黨行管會副主委李福軒。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選16日起開放領表，20日至24日登記，8月15日投票。民進黨確定派出前行政院副院長陳其邁，國民黨人選仍未定。擁有43年黨齡的資深國民黨員、國民黨前行管會副主委李福軒19日發出聲明宣布參選高雄市長補選，聲稱「如果福軒當選當雄市長，一定窮盡洪荒之力向中央爭取最大的資源來建設高雄，如果中央政府繼續輕忽高雄，福軒會用生命帶領高雄市民向中央宣戰。」

李福軒為前任行管會副主委，被視為國民黨「大黑韓」，曾在去年9月8日晚間韓國瑜新北造勢活動結束時，於OpenKMT的LINE群組點評韓國瑜犯了3項錯誤，這些錯誤涉及知識人品，恐怕連正常人都看不下去：1、將牌匾說成墓碑。2、遲到一小時。3、未阻止韓粉噓馬英九下台。

李福軒當時對此回應，「嫌貨才是買貨人」，OpenKMT對言論維持一個比較開放的態度，目的在增加選票，而不是把選票一張張切割出去，「『OpenKMT』根本就不是黑韓團體」，而是挺國民黨總統參選人韓國瑜的團隊，「我們挺的是國民黨的韓國瑜，我們絕對不會挺不是國民黨的候選人。」

李福軒參選高雄市長補選聲明全文：

高雄，是身家性命之所在

團隊，必須與高雄市民共同呼吸



這是我的故鄉。

這是我的第二故鄉。

這種場面、漂亮話，誰都會說。

但是，

什麼是家？

什麼是家鄉？

什麼是身家性命？

什麼樣的人才是把身家性命放在高雄的人？

這才是需要仔細檢視的。

福軒的經歷，實際上就是高雄經歷！

福軒參加高雄市長補選，就是秉持福軒身命同繫的「高雄經歷」初衷，是為了「把自己的心力貢獻鄉里」與大家一起找回高雄的好！

用生命擁抱高雄，オ是高雄人！

把自己的身家性命放在高雄，オ是高雄人。

迫不得已，離開高雄工作，但心繫高雄，那也是高雄人。

高雄，是一個獨特的城市，

是台灣地區第2個升格為直轄市的都市。

高雄，有國際空港、國際海港、有廣大的嘉南屏東作為腹地。

高雄港，曾經是世界第3大貨櫃港、躋身世界十大港口之一，曾經是台灣經濟奇蹟的金雞母。

高雄，沒有又老又窮的藉口！

高雄做不起來的原因，在「人」！

高雄股份有限公司的總經理(就是市長)沒有把對、把好公司走向，才造成了今天景氣停滯數十年的高雄！

我們都知道，

高雄市的緯度差、高低差、城鄉差都大，是台灣最難治理的都市。

但，高雄市有極重人情味的鄉親、有得天獨厚的客觀條件，所以也是台灣最好治理的都市。

福軒的自我期許，是~組織一支真正與高雄市民共同呼吸的在地團隊，把高雄理出個正確方向，帶領高雄走出數十年的陰霾，讓大家明顯看到這座城市的進步發展，更讓鄉親分享進步發展的果實。

福軒會以自己在產業界(模擬科技、資訊科技、航太科技、自動控制、系統工程、營造工程)打拼的經驗來帶回高雄這個工業都市的科技工業靈魂。福軒會以科學的態度與量化觀念來帶領團隊並檢視自己的市政績

高雄的最迫切課題在「水質」、「空氣」、「教育」、「就業(也就是經濟)」4個課題。很多鄉親就是因為這些問題而遠赴他鄉！這些陳年課題，福軒不是感同身受而已，福軒是身在其中！

我們的市政團隊將真心全力，優先推動下列工作：

1.全面性抽換供水管來改善高雄的自來水品質並興建淨水與過濾設施來改善水硬度太高的問題。

2.降低火力發電廠燃煤發電比例、大量植樹增加綠蔭覆蓋率則可改善高雄的空氣品質並降低都市熱島效應的影響。

3.建設一流國際會議中心、引進一流國際學術會議，高等教育之品質自然會步步提升，高雄將可卸下高教沙漠的惡名。

我們將持續推動雙語教育政策，以改善家長們更關心的兒童教育問題。

4.除了重工業與加工出口區之外，高雄地區早有幾個產業是站在台灣的優勢面，例如造船及船艦維修、航太(岡山有漢翔及產業鏈)、模擬(機)及遊戲(機)產業等等。

福軒會以「產業叢聚」的觀念來進一步提升高雄地區特色產業的競爭力。

這些都可與台南、屏東這二個鄰居合作協力共同奮鬥。

5.高雄港是高雄最大的資產，更是高雄起家的重點，但數十年來的衰退造成了功能完全沒有發揮，這是個大課題，我們必須邀集學術、產業及勞工專家以非常審慎的態度完成通盤考量後提出規劃並執行，讓高雄港再次發揮金雞母的功效。

此外，福軒還會再赴取得高等學位的美國，引進航太/AI/類神經網路/大數據等等產業技術與學術交流活動，將高雄地區的產業與高等教育連成一氣，達成教育與產業相輔相成的效果。

以上這些工作，除了高雄自己的努力外，中央政府的配合將會是成敗的關鍵之一。而高雄，卻常常被中央政府輕忽。如果福軒當選當雄市長，一定窮盡洪荒之力向中央爭取最大的資源來建設高雄，如果中央政府繼續輕忽高雄，福軒會用生命帶領高雄市民向中央宣戰。

高雄，是我們的身家性命，退此一步即無死所。

在福軒帶領的市政團隊戮力同心下，期待在可見的將來，高雄是全臺灣的經濟首都，是最安全的城市，是高雄人可以安身立命的所在！

懇請高雄人給福軒一個服務的機會，也給高雄一個改變提升的機會！