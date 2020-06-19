監察院副院長提名案　黃健庭：如不能得到國民黨的祝福寧可退出

▲ 監察院副院長提名案 黃健庭：「如不能得到國民黨的祝福，那麼寧可退出提名。」 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊鈞典／台東報導

總統府原定19日下午3時舉行的監察院第6屆院長、副院長及監察委員提名記者會取消舉行，總統府表示，確切時間將另行通知。據悉，獲提名的監委下午2點已先到總統府與蔡總統茶敘，不過，但副院長提名人黃健庭並未出席。

由於18日晚間國民黨籍的前台東縣長黃健庭傳出將被提名為監察院副院長被提名人，引發民進黨內部反彈，總統府19日中午臨時宣布提名記者會取消。監察院副院長爆黑馬由前台東縣長黃健庭出任，黃健庭在台東縣長任內評價相當高，去年總統大選還任前鴻海董事長郭台銘黨內初選時的副手名單，而此次任用顯示出蔡政府有意沖淡外界對新任監委政治色彩的質疑。

1959年出生的黃健庭曾任第16、17任台東縣長、並曾當選過立法委員、國大代表，台東縣長任內評價非常好，多次在遠見雜誌縣市長施政滿意度中蟬聯五星縣長，任內大力推動享譽全台的國際熱氣球嘉年華，成為目前台東縣最重要觀光活動，深受縣民肯定。

國民黨對黃健庭將被提名監察院副院長一職，台東縣黨部19日也針對黃的事，開內部會議，並表示中央黨部指示來做後續處理，對此，黨中央要求台東縣黨部儘速做出適當黨紀處分建議。

而黃健庭本人則親自在臉書說明，表示此次被提名，感到非常意外，謝謝總統的肯定，他說這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務。以自己民意代表和行政首長的歴練，相信可以扮演人民和公務體系之間最好的橋梁。事前已親自向江啟臣主席面報此事，他了解監察院是一個「超越黨派、獨立運作」的機關，監察委員向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨。自己是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子。最後提到如果自己的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼寧可退出提名。因為之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，過去的歷練可以繼續為國家所用。若不能達成這樣的目的，就失去意義了。

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