連勝文怒批不分區立委不做事　黃國昌贊同：國民黨連「監督能力」都有問題





▲黃國昌。（資料圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

國民黨19日召開改革委員會全體會議，智庫副董事長連勝文點名黨內不分區立委不用功，不理解國民黨要這些人幹什麼？「不做事就回家養魚、休息去。」針對連勝文批評國民黨立委，前立委黃國昌19日表示，自己早就說過，「國民黨連監督的能力都有問題。」

連勝文19日表示，他理解區域立委每逢放假日時要跑基層，例如不分區立委李德維一個人服務6個選區，但其他不分區立委連站在這裡別人都叫不出名字，重要議題不尊重黨中央意見，也不開記者會「你來幹什麼？我們要這些人幹什麼？」

連勝文批評，如果不用功，只是想滿足個人野心、增加個人曝光率的話，「那就請你回家養魚、休息！」建議黨中央應針對不分區立委，訂出評比機制與罰則，不分區立委絕大多數經過評比之後，他們都可以回家喝茶、睡覺。

針對連勝文對國民黨不分區立委砲火連連，黃國昌19日晚間在臉書上有感而發的說，「嗯，這次我贊成連勝文先生說的。人民要這些國民黨立委幹嘛？其實我早就說了，國民黨連監督的能力都有問題。」

其他人也看了這些...

►民進黨立委齊轟黃健庭人事案 「總統府很難說服支持者」

►林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」 國民黨團不可能同意

►蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

►黃健庭接任監察院副院長 遭國民黨停權處分

►邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身 怎能行使職權糾舉他人

►「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」 葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

►振興一下我們的美麗