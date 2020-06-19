　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文怒批不分區立委不做事　黃國昌贊同：國民黨連「監督能力」都有問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高鈺婷,黃國昌,邱顯智召開「比韓國瑜還離譜！鄭宏輝的土地重劃煉金術！」。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌。（資料圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

國民黨19日召開改革委員會全體會議，智庫副董事長連勝文點名黨內不分區立委不用功，不理解國民黨要這些人幹什麼？「不做事就回家養魚、休息去。」針對連勝文批評國民黨立委，前立委黃國昌19日表示，自己早就說過，「國民黨連監督的能力都有問題。」

連勝文19日表示，他理解區域立委每逢放假日時要跑基層，例如不分區立委李德維一個人服務6個選區，但其他不分區立委連站在這裡別人都叫不出名字，重要議題不尊重黨中央意見，也不開記者會「你來幹什麼？我們要這些人幹什麼？」

連勝文批評，如果不用功，只是想滿足個人野心、增加個人曝光率的話，「那就請你回家養魚、休息！」建議黨中央應針對不分區立委，訂出評比機制與罰則，不分區立委絕大多數經過評比之後，他們都可以回家喝茶、睡覺。

針對連勝文對國民黨不分區立委砲火連連，黃國昌19日晚間在臉書上有感而發的說，「嗯，這次我贊成連勝文先生說的。人民要這些國民黨立委幹嘛？其實我早就說了，國民黨連監督的能力都有問題。」

其他人也看了這些...

民進黨立委齊轟黃健庭人事案　「總統府很難說服支持者」
林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」　國民黨團不可能同意
蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

黃健庭接任監察院副院長　遭國民黨停權處分
邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人
「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」　葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
醫院探病限制全面放寬！「不限病房科別、住院日數」2時段最多2
睡醒裸體開視訊…男友爆氣：妳跟誰上摩鐵？ 　她說被下藥撿屍慘
快訊／桃園父母虐殺7個月大女嬰　「塑膠袋裝屍」埋在新屋沙灘
同事介紹男友...單身妹驚見「熟悉初戀照片」：超扯！男本尊回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！

連勝文怒批不分區立委不做事　黃國昌贊同：國民黨連「監督能力」都有問題

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

快訊／黨代表大會前夕發現大量人頭黨員　時代力量暫停入黨申請審核

「國民黨大韓黑」參選高市長補選　曾嗆韓國瑜遲到「正常人都看不下去」

蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼？政院駁斥：完全憑空捏造

黃健庭自曝一週前接受總統府提名　「我永遠是國民黨一份子」

黃健庭要求江啟臣祝福　國民黨反拋蔡英文政黨協商4議題

人氣大爆發！客廳會改到廟埕　陳其邁憂心大家不投票：再沒選上我實在…

國防醫學院女學生遭掀衣性騷　狼師下場曝光

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！

連勝文怒批不分區立委不做事　黃國昌贊同：國民黨連「監督能力」都有問題

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

快訊／黨代表大會前夕發現大量人頭黨員　時代力量暫停入黨申請審核

「國民黨大韓黑」參選高市長補選　曾嗆韓國瑜遲到「正常人都看不下去」

蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼？政院駁斥：完全憑空捏造

黃健庭自曝一週前接受總統府提名　「我永遠是國民黨一份子」

黃健庭要求江啟臣祝福　國民黨反拋蔡英文政黨協商4議題

人氣大爆發！客廳會改到廟埕　陳其邁憂心大家不投票：再沒選上我實在…

國防醫學院女學生遭掀衣性騷　狼師下場曝光

日職／王柏融開幕戰熄火靠保送上壘　火腿遭西武完封

中職／統一獅新洋投　傳出12強前韓職投手戴順　去年被索沙取代

撞擊影像曝光！金門大媽騎車橫越馬路　慘遭自小客撞飛

不斷更新／李宗賢投手強襲球、范國宸滿壘安打　3局富邦4比1統一

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！

不斷更新／雙洋投封鎖打線　3局樂天2比0領先兄弟

被通緝也要騙！血崩哥化身鴻海工程師　騙店家「小孩不舒服」詐1千元

中職／統一外野三帥齊開轟　陳傑憲笑嘆：終於追上你們

斜槓人生又一筆　陳迪當選國際網總巡迴賽小組選手代表

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

政治熱門新聞

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

連勝文砲轟國民黨不分區立委　只想滿足個人野心「不做事就回家養魚去」

快訊／總統府取消監察院人事記者會

黃健庭被提名監院副院長　國民黨：違反黨紀處分

韓粉「一柱擎天姐」表態要補選市長

快訊／黃健庭接任監察院副院長　國民黨火速停權處分

提名監委超越黨派！總統府回應了

吳宗憲準女婿照片曝光　29歲就當CEO

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

共機連4天擾台！殲10再闖我西南空域

黃健庭：不能得到國民黨祝福「那我寧可退出」

快訊／藍綠齊轟！黃健庭「接受」監察院副院長

獨／國民黨「拒絕一國兩制」　新論述9方向曝光

更多熱門

相關新聞

「國民黨大韓黑」參選高市長補選

「國民黨大韓黑」參選高市長補選

高雄市長補選16日起開放領表，20日至24日登記，8月15日投票。民進黨確定派出前行政院副院長陳其邁，國民黨人選仍未定。擁有43年黨齡的資深國民黨員、國民黨前行管會副主委李福軒19日發出聲明宣布參選高雄市長補選，聲稱「如果福軒當選當雄市長，一定窮盡洪荒之力向中央爭取最大的資源來建設高雄，如果中央政府繼續輕忽高雄，福軒會用生命帶領高雄市民向中央宣戰。」

單厚之／黃健庭先上車後「補票」

單厚之／黃健庭先上車後「補票」

黃健庭喊：永遠是國民黨一份子

黃健庭喊：永遠是國民黨一份子

監察院副院長提名案

監察院副院長提名案

黃健庭：不能得到國民黨祝福「那我寧可退出」

黃健庭：不能得到國民黨祝福「那我寧可退出」

關鍵字：

黃國昌連勝文國民黨不分區立委立法院

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面