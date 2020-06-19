黃健庭自曝一週前接受總統府提名　「我永遠是國民黨一份子」

記者袁茵／台北報導

監察院副院長人選傳出由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任，結果遭到藍綠營砲火攻擊。對此，黃健庭19日回應，對方在5月時與他連繫，而自己在一周前答應此人事案，但並不是由民進黨團總召柯建銘牽線，而是府方透過共同好友來徵詢其意願。





▲黃健庭19日召開記者會，回應關於監察院副院長提名一事。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

面對自己被提名為監察院副院長，結果遭藍綠營砲火攻擊，甚至被國民黨停權處分。黃健庭19日下午3時在立院召開記者會，強調自己如果得不到國民黨的祝福，就會退出提名，原本盼望自己能促成此事，跨越黨派、獨立運作，幫助政黨間和解，但如果沒有這樣的效果，「國民黨不願祝福我、不贊成支持我，那我會退出。」

被問到自己何時答應提名，黃健庭說，大約是一周前最終確定，第一次連繫則是5月份左右的事情。至於是誰幫忙牽線？是不是柯建銘？黃健庭強調，不是，是府方透過他們共同朋友，但「這不重要，就是來徵詢我的意願而已。我思考了很久，心情有點複雜。」

至於為什麼會覺得自己不被受國民黨祝福，黃健庭表示，他看到很多黨內人士表達意見，雖然有些遺憾、無奈，但最終還是希望得到國民黨祝福，「我是國民黨黨員，我是藍營一份子，這不會改變。」如果因為這樣就要跟國民黨決裂，那並沒有意義。

黃健庭說，在18日消息曝光前，他就已經向國民黨主席江啟臣報告過了，也很清楚講明是監察院副院長職務，那黨內規定怎麼樣，就一定會照黨內規定來處理，「國民黨該怎樣就怎樣。」

針對黨內很多人說重話，黃健庭認為，這問題呈現出藍綠對立非常厲害，但他理解現在氣氛不是很好，但都尊重。

最後，面臨被國民黨停權，會不會覺得委屈？若最後也沒當上監察院副院長，變成「最大輸家」怎麼辦？黃健庭表示，不會覺得委屈，如果讓外界有這種感覺，那就不是他的本意；如果最終成為最大輸家，那就回到原點，「我還是原來的我」。

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