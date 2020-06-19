國防醫學院女學生遭掀衣性騷　狼師下場曝光

▲國防醫學院。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

人本教育基金會19日召開記者會，揭露國防醫學院某科系主任兼所長對學生性騷擾，學生直到畢業後才敢提出性平調查申請，但該狼師竟毫無悔改之意，甚至責怪受害者從未糾正其行為。對此，國防醫學院表示，本案已依校園性騷擾事件處理程序，並於19日召開教師評審會審議，決議解聘，且3年內不得聘任為教師。

人本教育基金會19日上午偕同受害者，與無黨籍立委林昶佐共同召開記者會，指出國防醫學院某科系主任兼所長對學生性騷擾，經性平會調查性騷擾屬實，然而性平委員卻只建議輕懲，校方甚至在記者會前一天致電「關切」受害者與家屬，造成二次傷害。受害者哽咽指出，該狼師是累犯，現在卻可以繼續在校工作，呼籲校方能針對此事做出嚴正處分。

受害者回憶，在學期間常單獨與狼師討論報告，但該師多次伸出狼爪，起初以為是不經意的觸摸，範圍舉凡大腿、背部、後腰及側腰而後逐漸變成是來回輕撫，更有一次遭狼師直接伸手將掀起學生衣角，更隔著衣服輕微按壓式側腰。

▲人本基金會召開記者會，女學生控訴遭教授掀衣性騷擾。（圖／記者崔至雲攝）



對此，國防醫學院19日下午表示，本案已依照校園性騷擾事件處理程序，召開性平調查會議，調查報告送交性平會審議後，決議性騷擾事實成立，並於19日召開教師評審會審議，決議解聘，且3年內不得聘任為教師，校方尊重教評會審議的結果。

國防醫學院強調，將持恆要求學校全體師生，確遵性別平等教育法的規範，以杜絕類案再生。

其他人也看了這些...

►民進黨立委齊轟黃健庭人事案 「總統府很難說服支持者」

►林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」 國民黨團不可能同意

►蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

►黃健庭接任監察院副院長 遭國民黨停權處分

►邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身 怎能行使職權糾舉他人

►「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」 葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

►振興一下我們的美麗