北部軍校教授摸學生大腿、掀衣性騷擾　受害者哽咽現身籲校方解聘狼師

▲北部軍校教授摸學生大腿、掀衣性騷擾，受害者今日出面指控該師，並呼籲校方嚴正處分。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部軍事院校傳出狼師醜聞！該校一名所長長期對學生性騷擾，受害學生受傷極深，直到畢業後才敢提出性平調查申請，但該狼師竟毫無悔改之意，甚至責怪受害者從未糾正他的行為。人本教育基金會今（19日）偕同受害者召開記者會，受害者情緒激動，哽咽指出，該狼師是累犯，現在卻可以繼續在校工作，呼籲校方能針對此事做出嚴正處分。

受害者回憶事情經過，在學期間，自己常單獨與狼師討論報告，但該師多次伸出狼爪，起初以為是不經意的觸摸，範圍舉凡大腿、背部、後腰及側腰而後逐漸變成是來回輕撫，當下真的動彈不得，更有一次她身穿運動上衣及慢跑短褲單獨在教室準備報告時，狼師直接伸手將掀起學生衣角，更隔著衣服輕微按壓式側腰，自己雖然很想反擊，但當下全身發冷，像是鎖喉一般，無法遏止他的行為。

請繼續往下閱讀...

▲狼師在群組中開黃色笑話。（圖／人本教育基金會提供）

受害者指出，事後她忍無可忍，向父母說了自己遭遇，跟同學討論下原本要一起告發狼師，但該師更直接說「我們的畢業要靠他」，使得當下只能默默吞掉這些委屈，畢業後她稍做沈澱，但在就業後看到該師還是在學院群組裡公開說黃色笑話絲毫沒有反省之意，幾經思量後，決定為了後繼的學妹不用再受到如此噁心的待遇，決定要站出來勇敢舉報這位道貌岸然的老師。

▲人本教育基金會呼籲校方，應全面清查並協助受害者提出申訴或提供心理支援。（圖／記者崔至雲攝）

受害者再痛心指出，該狼師在性平會議期間，除了毫無悔意外，還想找出誰是告發者，更寫出一封毫無悔意之道歉信暗指學生未提醒他不得觸碰女學生之身體，甚至大言不慚的認定是學生的錯誤，此封道歉信明顯與事實不符，呼籲校方對加害者處以更重之懲戒以絕此風。

▲狼師給受害者的道歉信。（圖／人本教育基金會提供）

受害者說，在開記者會之前，她和任軍職的父親遭到很多關切，被質疑是傷害校譽，她憤怒表示「加害者傷害校譽，為什麼指責被害者？」同時也質疑性平會為什麼可以曝露她和她父親的身分？呼籲校方保護她父親免於秋後算帳。



人本教育基金會也說，為了避免下一個學生受害，請該軍事院校務必重新審酌性平會調查之內容，應納入狼師累犯行為，及其於調查中之言詞及對被害者之二次傷害等情，解聘該師，勿讓受害人還要被指責是自己沒有拒絕，更要避免下一個學生受害，並全面清查並協助受害者提出申訴或提供心理支援。

