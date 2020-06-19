清潔工被性騷擾4年！上司狂傳訊「1000做一次」　她淚訴：為了丈夫只能忍

▲黃女多次遭周男性騷擾。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

廣東廣州38歲的環衛工人黃微（化名）近日向越秀區法院起訴上司，指出過去4年多次遭周姓環衛站長性騷擾，並將工作所在的環衛站一併告上法庭，認為負責人沒有採取任何機制防止性騷擾，應承擔連帶責任。周男事後回應否認對黃女性騷擾，「沒有這事，只是開開玩笑」，目前已被停職調查。

據《東網》報導，黃微15日向法院起訴稱，她與丈夫2016年從湖南到廣州，同在該區的街道環衛站任職環衛工人，沒想到周男以上司為名，多次向她傳送「我很想和你XX」、「1000做一次」等充滿性暗示的訊息，更威脅她「有權力辭退員工」。

黃女表示，擔憂與丈夫的工作不保，孩子讀書問題等，4年來不敢向別人透露，「只能啞忍」，沒想到周男變本加厲，多次故意派她的丈夫外出工作，趁機與她獨處，她最後忍無可忍，決定錄音、保留訊息截圖等報警求助。

黃女認為，性騷擾發生在工作地點，而被告是環衛站站長，工作部門沒有建立調查、處理性騷擾的機制，得悉事件後也沒有採取任何措施，決定一併起訴環衛站。有律師表示，該案沒有成功先例，正等待法院判決。據悉，該案是廣東首宗以「性騷擾損害責任糾紛」為由立案起訴的案件。

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