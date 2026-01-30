　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

▲▼ 李惠雯 。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案主謀李惠雯再押2月。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案李惠雯22日開庭認罪，近日羈押期滿，李惠雯以自己有5個小孩為由，希望法官能讓他以50萬至60萬金額交保，並願意戴電子腳鐐。但是法院認為，李有串證可能，又可能偵查期間有規避檢警態度，裁定續押2月。

去年7月台中發生五口命案，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，順利吸引王家人砸錢投資。李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇，求償530萬「違約金」，最終導致5人決定赴死。

檢方認為，李惠雯惡性重大，甚至串證、滅證，試圖影響證人、妨害偵查，且毫無悔意，具體求處15年以上重刑。

李惠雯原本在接押時否認犯銀行法，審理時突然又認罪。李惠雯說，是因為這段時間自己一直在思考，是否真的觸法了？在獄中借了很多法律的書籍、問了人，才發現自己觸法了，願意承認所以罪名。

中院27日因李惠雯羈押期將滿提訊，李認為自己已經認罪，希望以50萬至60萬元交保，願意接受電子腳鐐等監控，承諾不會與共犯或證人勾串，請求不要禁止接見。

李惠雯還說，家中有5名子女，本身也沒有逃亡能力，50萬至60萬交保，就已經能產生相當拘束力。

中院認為，雖然李在準備程序中認罪，但是本案人證物證都未經法院調查，又考量李女在偵查期間有規避檢警調查之態度，無法完全排除串證可能性。

況且，本案涉案金額高達1500萬餘元，受害人數眾多，加上證據繁雜，如交保，不足以確保後續審判，因此裁定自2月14日起，李惠雯續押2月，禁止接見通信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「小孩太吵」一家4口被丟包交流道！　桃園喜來登：已懲處司機
台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：非
海撈近8千億！　越南女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒
獨／台灣代孕黑市曝！　白菜寶寶理事長上銬續押
快訊／避談丟包案挨轟　Bolt再發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

駕駛不適釀禍！自小客衝對向「連撞2車」零件噴滿地　車頭爛毀

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

酒醉撞傷頭被送急診！南投男髒話狂譙　揮拳毆「2護理師」遭送辦

化工廠員工硫化鈉誤倒酸性桶！毒昏9天後不治　無良老闆起訴

逼生母「墮胎離職2選1」呂秋遠判賠60萬！林沄蓁：滿口仁義道德、手法拙劣

國10下交流道3大車追撞1人慘死　貨櫃車車頭變形驚悚畫面曝

吸血主謀移送畫面曝！絕對能源再詐50億　8共犯全被聲押禁見

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

獨／台灣跨境代孕黑市曝！白菜寶寶協會涉詐　理事長上銬續押

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

駕駛不適釀禍！自小客衝對向「連撞2車」零件噴滿地　車頭爛毀

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

酒醉撞傷頭被送急診！南投男髒話狂譙　揮拳毆「2護理師」遭送辦

化工廠員工硫化鈉誤倒酸性桶！毒昏9天後不治　無良老闆起訴

逼生母「墮胎離職2選1」呂秋遠判賠60萬！林沄蓁：滿口仁義道德、手法拙劣

國10下交流道3大車追撞1人慘死　貨櫃車車頭變形驚悚畫面曝

吸血主謀移送畫面曝！絕對能源再詐50億　8共犯全被聲押禁見

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

獨／台灣跨境代孕黑市曝！白菜寶寶協會涉詐　理事長上銬續押

鄭麗文拋「先陸後美」出訪規劃　牛煦庭：屬外交上戰略考量

《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　系列首度4D沉入海底

早午餐吃日式烤魚定食　初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

13期「價格破壞者」來了！　寶佳新案「10%凹陷價」搶市

盤點首爾近郊、仁川周邊6個隱藏景點！挑戰韓國最長斜坡滑車

2／11台股蛇年封關　2／23馬年開紅盤

酒醉乘客丟包台64線身亡　學者揭3大問題：悲劇源自制度漏洞

嘉義地區115年春節疏運措施　交通管制與客運優惠一次看

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

退役特種兵騙表弟去當豬仔　又養外籍黑工夜奔軍營偷倒廢棄物

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

社會熱門新聞

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

48歲外送男12樓墜落亡　年邁父母見兒屍淚崩

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

遭砍女師救回兇嫌發監前50分鐘犯案

即／涉懷孕歧視　呂秋遠一審判賠60萬

更多熱門

相關新聞

男性騷女女戀撂人打死他　狂扁3小時過程曝

男性騷女女戀撂人打死他　狂扁3小時過程曝

台中兩名黃姓女子是同性伴侶，不滿遭田姓男同事性騷擾，撂來謝姓乾叔叔半夜圍毆田姓男子，活活把他打死，黃女等人要求劉姓老闆負責，但在沒有任何證據的情況下，實在無法判斷，只能交給性平會處理，但黃女仍認為劉姓老闆沒有作為，直接找人上門教訓田男，打了約3個多小時，劉姓老闆回憶整個過程表示，「根本是拘禁的程度」。

台中人力行命案　男遭同事圍毆亡

台中人力行命案　男遭同事圍毆亡

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

關鍵音檔！役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控傷害不亞於車輾過的痛

關鍵音檔！役男遭丟包台64慘死　家屬：不實指控傷害不亞於車輾過的痛

「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

「絕對能源」虛幣借貸詐50億　負責人又遭拘提

關鍵字：

五口命案李惠雯死亡命案詐欺團購主黃金代購

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面