李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月

▲五口命案主謀李惠雯再押2月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市五口命案李惠雯22日開庭認罪，近日羈押期滿，李惠雯以自己有5個小孩為由，希望法官能讓他以50萬至60萬金額交保，並願意戴電子腳鐐。但是法院認為，李有串證可能，又可能偵查期間有規避檢警態度，裁定續押2月。

去年7月台中發生五口命案，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，順利吸引王家人砸錢投資。李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇，求償530萬「違約金」，最終導致5人決定赴死。

檢方認為，李惠雯惡性重大，甚至串證、滅證，試圖影響證人、妨害偵查，且毫無悔意，具體求處15年以上重刑。

李惠雯原本在接押時否認犯銀行法，審理時突然又認罪。李惠雯說，是因為這段時間自己一直在思考，是否真的觸法了？在獄中借了很多法律的書籍、問了人，才發現自己觸法了，願意承認所以罪名。

中院27日因李惠雯羈押期將滿提訊，李認為自己已經認罪，希望以50萬至60萬元交保，願意接受電子腳鐐等監控，承諾不會與共犯或證人勾串，請求不要禁止接見。

李惠雯還說，家中有5名子女，本身也沒有逃亡能力，50萬至60萬交保，就已經能產生相當拘束力。

中院認為，雖然李在準備程序中認罪，但是本案人證物證都未經法院調查，又考量李女在偵查期間有規避檢警調查之態度，無法完全排除串證可能性。



況且，本案涉案金額高達1500萬餘元，受害人數眾多，加上證據繁雜，如交保，不足以確保後續審判，因此裁定自2月14日起，李惠雯續押2月，禁止接見通信。