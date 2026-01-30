　
國際

海撈近8千億！女首富哀求「柏金包留給兒孫」遭拒　越南政府將拍賣

▲▼ 越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）11日遭判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）一度被判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉入高達270億美元（約新台幣7915億元）的金融詐欺案，相當於越南GDP的6%，一度被判死刑，但已改判無期徒刑。本周起，當局開始積極拍賣她被沒收的名下財產與奢侈品，盼能彌補受害者損失。

拍賣柏金包　市價超驚人

胡志明市民事判決執行局本周宣布，已查封張美蘭名下超過1200項資產，包含公司股權和不動產、2只鱷魚皮柏金包、名錶及服飾，正在尋找專業鑑定師評估精品價值，準備拍賣。

BBC報導，在國際市場上，愛馬仕（Hermès）柏金包單只售價可高達數十萬美元。審判期間，張美蘭曾懇求法院保留這2只柏金包，她表示「一只是在義大利購買，另一只是馬來西亞商人贈送的禮物」，希望作為傳家寶留給子孫，但被法院以「不法所得」為由駁回。

▼巴黎拍賣會上，1984年為珍‧柏金（Jane Birkin）打造的原版愛馬仕柏金包。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴黎拍賣會，1984年為珍‧柏金（Jane Birkin）打造的原版愛馬仕（Hermès）柏金包。（圖／達志影像／美聯社）

房產遊艇也拍賣　資產全沒了

去年10月，張美蘭位於胡志明市中心的一處房產以超過6000億越南盾（約新台幣7.3億元）成交，成為首件成功拍賣的資產。

本月稍早，當局曾試圖以524億越南盾（約新台幣6352萬元）拍賣她的豪華遊艇Reverie Saigon號，但因無人競標而流標，如今預定在2月12日第二度拍賣，起價降至493億越南盾（約新台幣6000萬元）。

此外，她名下另外2艘船隻，也將各以48億越南盾（約新台幣580萬元）起價拍賣。

一度判死！全球最大金融犯罪

張美蘭原於2024年4月被判死刑，去年6月因越南廢除部分罪名的死刑量刑，才改判無期徒刑，但仍被法院勒令支付270億美元賠償金。

法院認定，她暗中掌控越南第5大銀行西貢商業銀行（Saigon Commercial Bank）10餘年，透過一系列空殼公司獲取貸款與現金高達440億美元。檢方指控，這筆款項中已有270億美元遭到挪用，其中120億美元被判定為侵占，成為全球規模最大的金融犯罪案之一。

