社會 社會焦點 保障人權

好消息！被砍8刀土風舞師插管救回來了　入獄前犯案兇嫌雙腿全斷

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區29日上午發生砍人案，兇嫌張姓男子持刀瘋砍李姓土風舞女師8刀，造成李女頸部等部位傷勢嚴重，送往中港澄清醫院搶救，院方今天（30日）指出，傷患經緊急處置，已轉入加護病房觀察，目前生命徵象穩定。另外，張男因先前犯下毒品案遭判刑確定，原訂昨日上午8時50分發監執行，沒想到卻在發監前犯下殺人未遂重案。

▲▼ 。（圖／翻攝前議員吳顯森）

▲李女遭砍重傷，經搶救生命徵象穩定。（圖／翻攝前議員吳顯森）

女師生命徵象平穩

中港澄清醫院表示，李姓傷患傷勢嚴重，所幸未傷及重要器官，已完成清創及縫合手術，並於昨晚轉入加護病房觀察，整體生命徵象穩定，意識清楚，持續接受治療與靜養。同時感謝119救護單位，於第一時間進行適當壓迫止血處置，為後續醫療爭取寶貴時間。

至於張男，他在案後不久徒步衝進國道，遭行經車輛撞擊，當場倒地不起，還一度造成國道車流嚴重回堵，警消獲報到場將他送往台中榮總醫院治療。中榮說，張男兩大腿骨折、全身多處挫傷，意識清醒，生命徵象穩定，等待醫師評估後將開刀治療。

▲▼ 。（圖／翻攝高公局）

▲張男犯下砍人案後徒步闖入國道，遭行經車輛撞擊。（圖／翻攝高公局）

兇嫌入獄前幹大案

本案發生在昨天上午8時左右，李女（63歲）與張男（35歲）於台中市大雅區龍善二街一處公園前，疑因噪音糾紛發生爭吵，張男持刀攻擊李女，隨即逃逸，而張男犯案後，從附近小路走上國道，意圖不明，結果在國道上遭車輛撞擊重傷。

據查，張男2023年種植「火麻」種子並將活株販售，被北市大安分局警方逮捕，檢警認定火麻屬於大麻依毒品罪起訴，台中地院判刑5年6月，案件一路上訴到最高院均遭駁回，全案確定；原本張男應於昨天上午8時50分向台中地檢署報到，並且發監執行，未料竟在發監前50分鐘犯下本案。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲張男因販售大麻活株遭逮。圖為先前移送畫面。（圖／資料照）

2周前曾求助高大成

另外，張男在案前曾於網路發出4000字長文，主訴遭受司法不公，乃至立委、議員、里長、媒體也都被罵進去，也抱怨生活周遭有許多噪音，難以忍受，還恫嚇有殺人意圖「人很多很好殺、先上路了掰」等語；案前2個禮拜曾求助知名法醫高大成，盼幫忙背書「火麻不屬於毒品」，高以自己並非植物專家為由，拒絕張的請求。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張男2個禮拜前曾求助高大成。（圖／民眾提供） 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

