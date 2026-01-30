Bolt「停權丟包司機」避談事故　工會轟：無良企業逃避責任

▲學霸替代役男醉後搭多元計程車，遭運將丟包台64線，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

頂大學歷的替代役男25日酒後搭乘Bolt叫車平台派遣的多元計程車返家，途中遭「丟包」在台64線被4輛車輾斃身亡，Bolt指出，已對駕駛停權，該案處於刑事、司法調查階段，不便就細節對外說明。台灣數位平台預約接送從業人員理事長李威爾批評此發言是無良企業逃避責任，受害家屬要的是真相和賠償保障。

替代役男遭Bolt叫車平台派遣的多元計程車駕駛丟包在台64線喪命，Bolt聲明強調，本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關調查，協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

Bolt台灣總經理曾憲竑也表示，Bolt第一時間知道該事件後，已立即連絡司機並對其停權處理，該案已進入警方和刑事調查，相關細節不便多說明，後續進一步處置將視調查結果處理。

台灣數位平台預約接送從業人員理事長李威爾則發出聲明，批評Bolt系統是只管賺錢不負責任的公司，「受害者家屬要的是系統停權司機嗎？受害家屬要的是真相，受害家屬要的是後續賠償的保障。」

李威爾說，丟包事件的司機在這件事件的錯誤，Bolt系統對司機只有一個停權的動作，停權是避免司機短時間再接案上路，但除了停權外，派遣CASE的系統對於協助司機面對後續的責任與賠償，與跟所有案件一樣，停權後就完全沒有責任。

李威爾指出，派遣平台系統取代現行計程車車隊的管理權責，廣告也是系統，派單媒合也是系統，收錢也是系統，每單收取司機高昂的抽成費用，包括Bolt抽20%，UBER抽25%，司機自己負擔強制險、乘客險、第三人責任險、靠行費、貸款費用、維修費用，所有事件發生後，收取高額費用的派遣系統永遠只做停權司機、推卸後續責任的動作，「停權了，這個司機已經不在我的系統了，跟我系統沒有關係了。」

李威爾也呼籲交通部長陳世凱，應立即處理計程車產業中，系統業者與車隊業者合作的權利與義務關係，不要再讓無良的業者利用現行法規漏洞，逃避該負責的教育與賠償責任。