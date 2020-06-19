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「想要樹懶叫？胸罩做口罩有奶香」　軍校狼師解褲性騷！女學生淚崩控訴

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▲▼ 北部軍校教授摸學生大腿、掀衣性騷擾 。（圖／記者崔至雲攝）

▲軍校女學生遭系主任長期騷擾。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

北部某軍事學院一名兼任所長教授被爆長期對女學生性騷擾，除了摸學生大腿、側腰，更曾開玩笑的態度對女學生說「你是不是想要樹懶叫」，以及在學生群組說，「口罩用胸罩代替因為有奶香味」。人本教育基金會今（19日）偕同受害學生出面召開記者會，要求校方解聘該教授、全面清查受害者。

受害學生在記者會上哽咽指出，自己長期被該狼師性騷擾，狼師掀過她上衣、隔衣撫摸她的腰等，更有一次在該師辦公室討論論文時，該師直接解開腰帶，要求學生坐在旁邊一同研究論文，當時自己完全不知道該如何反應，所幸有其他學生敲門要進研究室，該師才將褲子穿好。

請繼續往下閱讀...

受害學情緒激動繼續控訴，自己畢業後才敢把狼師的惡狀公諸於世，但狼師毫無悔意，還推責任指是被性騷的學生沒有當場制止他，狼師道歉信中指出，「發生這樣的情形，也從未曾得到你們一丁點的糾正、告師或反映…因為只要有一點點暗示，一定會自我修正，這種令人傷心的誤會遺憾就不會發生了」。

▲▼ 。（圖／人本教育基金會提供）

▲狼師在群組講黃色笑話。（圖／人本教育基金會提供）

受害學生憤怒指出，自己已經不是唯一受害者，但該案送進性平會時，性評會只建議校方性平會予以記過一次之懲處、免除所長之行政職務及接受八小時性平課程，仍可繼續在研究所內從事教學，「他根本不怕教評會」，因此才決定要出面揭露狼師的惡行。

受害學生最後表示，她最擔心的是有軍職身分的父親被秋後算帳，因為昨天記者會前她父親收到很多各方的關切電話。她質疑為何性平會洩漏了她的事件給無關的人，也拜託立委幫忙，確保爸爸不會被報復。

▲▼ 。（圖／人本教育基金會提供）

▲狼師給受害學生道歉信。（圖／人本教育基金會提供）

該校在記者會後發出回應指出，校方已依「軍事學校暨預備學校校園性侵害性騷擾或性霸凌處理要點」，於4月17日召開校園性別平等教育委員會決議受理，會中決議委請台大心理系教授等5人成立專案小組調查，同時完成法定通報。

校方表示，性平調查小組依法召開7次調查會議，充分討論後完成調查報告送交性平會審議，於6月1日召開性平會決議兩件性騷擾事實均成立，後續案移教師評審會議處，今早正在開會討論中。

校方說，校方秉持勿枉勿縱原則召開教評會研議適懲，以儆效尤，並會持續要求學校全體師生確實遵守性別平等教育法，杜絕校園性騷擾等發生，期增加全體師生的性平知能。

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