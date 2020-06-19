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端午佳節關心弱勢　台電募資慰問12位清寒榮眷

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▲▼台電募資與台中榮服處關懷弱勢榮眷。（圖／台電台中區處提供）

▲台電募資與台中榮服處，利用端午節前關懷弱勢榮眷。（圖／台電台中區處提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市榮民服務處為關懷榮眷，趁端午節前也就是19日下午，與台中區處愛心志工，前往大雅區慰問12位清寒榮眷，並發放共36000元的慰問金，預祝他們端午佳節快樂。榮眷對於台電及榮服處積極協助及照顧，表達深切感謝。

台中榮服處平時照顧清寒榮民榮眷眾多，端午節將至，特別聯繫台電台中區處處長郭芳楠，盼協助挹注端午節慰問金。郭處長立刻請同仁協助籌募資金，共募得36000元。今天下午由副處長岳小娟代表，與台電同仁一起探視清寒榮捐，並給予愛心關懷，祝福他們端午佳節愉快。

探視個案中，榮民遺眷黃鳳珠女士在榮民女婿及女兒雙亡後，獨力照顧3名年幼孫子女。台中市榮服處持續協助照顧，除辦理3名孫子女榮民遺孤認養外，更尋求外界長期資助金及每月、年節發送愛心物資。

台電處長郭芳楠表示，感謝榮服處此次能夠結合台電公司的資源一同關懷黃女士，讓台電公司也能有這個機會為社會帶來溫暖的氛圍。

台中榮服處長關永忠說，長期關懷照顧清寒榮民眷是榮服處責無旁貸的工作，每個個案都會視其狀況給予不同需求的協助，以長期救助；使其獲得生活保障為服務照顧的目標，因此榮服處必須持續連結外部社福資源來延續這項工作！未來也深盼能夠與台電公司繼續合作，希望拋磚引玉，讓各界團體一起響應做愛心，為社會帶來溫暖的氛圍。

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