最新民調！中火重啟燃煤機組「7成反對」　專家籲中央尊重台中民意

▲東海大學地方自治中心公布民調，認為市民有7成反對重啟中火2、3號燃煤機組。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中火力發電廠爭議未解！東海大學地方自治研究中心19日公布民調，針對台中民眾關心台電重啟2部老舊機組爭議，3天完成有效樣本845份。執行長潘兆民教授表示，近8成市民認同中市府廢止中火2老舊機組，近7成反對重啟，7成認同市府有權阻止及依法處理，盼中央與地方尊重民意，努力減少空污，讓人民健康免於受害。

國人近10年來越來越重視空污、環保問題，尤其是中台灣民眾，對於空污有難言之痛，近年中火爭議更是難解問題，原本遭台中市府廢止的2、3號燃煤機組，台電卻又宣布將考慮重啟，引發議論。

請繼續往下閱讀...

為了瞭解民意，東海大學地方自治研究中心針對中火相關議題，委託全國公信力民意調查股份有限公司進行電話民調，今天上午在東海大學公布民調結果，做為學術研究與提供相關單位參考。出席記者會的專家學者，包括東海大學政治系潘兆民教授、台中商圈觀光文化產業聯合會副理事長郭達鴻、中山醫學大學醫學應用化學系教授黃俊銘、東海大學環境工程學系退休教授張鎮南、台灣經貿觀光協會理事長蔡孟哲。

▲東海大學地方自治中心執行長潘兆民教授認為，政府應尊重民意。（圖／記者李忠憲攝）

記者會公布，本次調查以居住在台中市、年滿20歲的民眾為受訪對象，調查時間為今年6月10日至12日，為期3天。調查採用電腦輔助電話調查系統進行，共計完成有效樣本數845份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在± 3.37個百分點之內。

潘兆民教授表示，民調結果，針對台中市府廢止中火2部老舊燃煤機組之作法，有近8成（78.8%）市民認同，顯示市府應該持續推動減煤改善空污政策；近7成（67.3%）反對台電重啟中火2部老舊機組，顯示台電身為指標性國營企業，應尊重民意，順應國際減煤趨勢，不再重啟燃煤機組，減少溫室氣體排放，降低對空氣品質影響。

他接著說，認同市府有權阻止中火重啟機組高達7成 （70.9%）；若未來中火重啟老舊機組，支持市府依法處置的市民也超過7成（72.9%），顯示受空污影響沒有人是例外者，市府應該尊重民意，展現強力作為。

▲退休教授張鎮南認為工業區是空污控管的漏網之魚。（圖／記者李忠憲攝）

東海大學環境工程學系退休教授張鎮南表示，空污不應該陷入「數字平均化」的陷阱，以為數字低就OK。他尊重民調顯示的民意，盼以此做後盾，並以科學數據做有效果控。他也認同管制效果，但空污管控，在空污季及非空污季措施應該要不同。在空污減量上，他認為除了中火，另外還有空污來源佔4到5成的工業區的「漏網之魚」，必須加強；他也鼓勵大家多設置「空氣盒子」，雖然數據並非絕對正確，但仍可做正面環境教育用。

▲主委郭達鴻直言西屯區是空污重災區。（圖／記者李忠憲攝）



東海藝術街商店街管委會主委郭達鴻則說，當年中火設廠後，龍井人每年都能拿到1000元，者是老一輩人眼中的「過年甜粿錢」，也因此相安無事。如今，50歲以下年輕人想法已不一樣，希望中火能移開，而他當然是支持廢掉。第三大行政區的西屯區其實是空污重災區，罹患肺癌比例偏高不少，盼政府能多加重視。

▲黃俊明教授希望政府可以留給下一代更好的生活環境。（圖／記者李忠憲攝）

黃俊明教授也說，他自己也住西屯區，現今民眾十分重視健康保養，但「空氣無法選擇」，他期盼能盡快汰換燃煤機組已天然氣機組取代，希望留給下一代更好的環境。

・隨手拍都是美照



【更多新聞】

►獨／醉小開BMW載辣妹撞死身障男 父現身告別式嗆：遺體還要花大錢修復？

►獨／聯結車卡平交道自強號猛撞起火8傷 駕駛「無過失」二審逆轉無罪

►金色長髮妹搭緊身黑色小禮服 她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝