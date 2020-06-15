金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

▲警方查獲1男1女失聯移工，警詢後準備送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

中部知名東協廣場13日復業首日，警方立刻執行查緝失聯移工臨檢勤務，果然查獲1男1女失聯移工，其中越南籍22歲阮姓女子一身穿小禮服，身材火辣遭警方送辦，已成最美女移工。

第一警分局有鑑於新冠肺炎疫情趨緩，外籍移工最愛的東協廣場舞廳13日重新開張，立刻規劃臨檢，當晚前往查緝失聯移工。警方到場發現，各舞廳果然湧入來玩樂的移工，立刻逐一盤查身分。警方在7樓舞廳查獲一名身穿黑色小禮服，22歲越南籍阮姓女子為失聯移工，另發現約20位男女未攜帶身分證件，先後帶回派出所查核身分。

▲警方趁東協廣場復業首日臨檢舞廳。（圖／民眾提供）

帶隊的一分局副分局長周俊銘在頂樓也發現4名外籍移工躲在頂樓花圃後夾縫，盤查時，包括22歲失聯陳姓男移工等3人趁隙逃跑。警方到1樓重新整隊，由周帶領一組便衣警察上樓盤查，結果同仁準備搭電梯下樓時，巧遇陳男走進電梯。

員警眼尖發現陳男臉部油亮且流汗跡象，十分可疑，立刻要求出示證件。陳男先推說放在樓下，但員警發現他口袋鼓鼓的，他才乖乖配合掏出居留證，一查果然發現是失聯移工，陳男被帶走時還嘆氣說，「不是走了嗎？怎麼會突然又回頭！」

▲男子走進電梯遇上便衣警察，只好乖乖配合。（圖／民眾提供）

▲警方移送2人。（圖／民眾提供）

警方最後確認阮女與陳男2人均為失聯移工，依違反入出國及移民法罪移送移民署台中專勤隊處置。

副分局長周俊銘表示，東協廣場建築量體太大，樓上樓下複雜且四通八達，警方囿於人力只能累積每次臨檢的經驗，每周規劃不同動線執行臨檢，有效維持東協廣場之治安。移民署即日起也推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間至6月30日止，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。

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